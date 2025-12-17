2026 bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Genel Kurul'da 2026 bütçesinin yanı sıra 2026 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi de ele alınıyor.
Yoğun mesai programı kapsamında, Genel Kurul günlük programını bitirinceye kadar aralıksız çalışacak.
18 Aralık Perşembe günü, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 8 maddesi oylanacak,
19 Aralık Cuma günü ise 7 maddesi değerlendirilerek oylamaya sunulacak.
20 Aralık Cumartesi günü, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri oylamaya geçilecek.
21 Aralık Pazar günü yapılacak oylama ile 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin yasalaşma süreci sona erecek.
Görüşmelerin son gün oturumunu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş idare edecek.