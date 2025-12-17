Erol Bulut kimdir nereli? Antalyaspor ile yollar resmen ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine şükranlarımızı sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Erol Bulut, Akdeniz temsilcisinin başında 7'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 10 maçta görev yaptı.

Bulut yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip Süper Lig'deki son maçında sahasında Galatasaray'a 4-1 yenildi.

EROL BULUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Erol Bulut 31 Ocak 1975 tarihinde Almanya Bad Schwalbach'de doğdu.

Türk teknik direktör ve sol bek pozisyonunda oynayan eski millî futbolcu kariyerine ilk kez Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında başladı.

Kartalspor, Yeni Malatyaspor, Elazığspor ve İstanbul Başakşehir'de yardımcı antrenörlük görevinde bulundu.

Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Bulut, daha sonra Alanyaspor'un teknik direktörlüğüne getirilmişti.