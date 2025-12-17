Ali Yerlikaya duyurdu! Polis teşkilatında köklü değişim: Emniyet Başkanlığı geliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda İl Emniyet Müdürleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Yerlikaya, konuşmasında "yan yollara sapan", yasaların dışına çıkan, suçta kibirlenen, Türkiye'nin huzur ve güvenliğini tehdit eden tüm suç ve suç odaklarına karşı verecekleri kararlı mücadeleyi değerlendireceklerini, 2026 yılı hedeflerini de takvime bağlayarak belirleyeceklerini ifade etti.

"VATANDAŞIMIZIN DEVLET DEDİĞİNE AKLINA İLK GELEN SIĞINAK POLİSTİR"

Devletin bekasının huzur ve güvenlikten başladığını belirten Yerlikaya, "Tarihin her döneminde kurduğumuz büyük medeniyetlerin temelinde, esas itibarıyla huzur ve güvenliği önceleyen bir anlayış vardır. Devlet sadece hükmeden değil, kollayan, gözeten ve yaşatandır. İşte polisimiz bu medeniyet idrakinin sahadaki adıdır. Polisimiz gücünü hukuktan alır. Suçun karşısında kararlıdır, mazluma omuz verir. Vatandaşımızın 'devlet' dediğinde aklına ilk gelen sığınaktır. Her daim milletimizin emrinde, onun hizmetindedir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' ilkesinin nöbetçisidir." dedi.

"TERÖR, MİLLETİMİZİN BİRLİĞİNİ HEDEF ALAN KARANLIK ZİHNİYETTİR"

Göreve geldikleri ilk günden itibaren "Türkiye'nin huzuru" dediklerini vurgulayan Yerlikaya, huzurun, güçlü bir devlet iradesiyle, kararlı bir güvenlik anlayışıyla tesis edileceğini söyledi.

Yerlikaya, bugün Türkiye'nin huzurunun en güçlü dayanaklarından birinin hiç şüphesiz "Terörsüz Türkiye" hedefi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu hedef bir temenni değil, bir devlet politikasıdır. Terör, sadece cana kasteden bir tehdit değildir. Terör, milletimizin birliğini, kardeşliğini ve geleceğe olan umudunu hedef alan karanlık bir zihniyettir. İşte bu yüzden terörle mücadele sadece güvenlik meselesi değil, aynı zamanda bir gelecek, bir beka meselesidir. 'Terörsüz Türkiye' ise yaşama hakkının, huzurun ve güvenliğin teminatıdır."

"İLK 11 AYDA 7 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Terörsüz Türkiye, gençlerimize bırakacağımız en büyük mirastır." sözünü anımsatan Yerlikaya, "İster yüce dinimizi istismar eden olsun, ister kardeşliğimize pusu kuran, terörün hiçbir türüne, hiçbir uzantısına, hiçbir bahanesine müsamaha göstermiyoruz. Bu kararlılığın sahadaki karşılığı ise rakamlarla ortadadır. 2025 yılının ilk 11 ayında sadece polis bölgesinde terör örgütlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 2 bin 63 kişi tutuklandı, 7 terör eylemi engellendi. Bununla birlikte kırsalda arama ve tarama faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Hava unsurlarımızla alan hakimiyetimizi güçlendiriyoruz. Mağara ve sığınakları bir bir imha ederek terörün barınma ve hareket kabiliyetini ortadan kaldırıyoruz." diye konuştu.

İŞLENEN SUÇLARDA AZALMA KAYDEDİLDİ

Bakan Yerlikaya, Emniyet Teşkilatının asayişe sadece müdahale etmediğini, önlediğini de belirterek, asayiş verilerinin bu yaklaşımın ve bu disiplinin sahadaki net karşılığı olduğunu aktardı.

Geçen yılın aynı dönemine oranla, 2025'in 11 ayında polis bölgesinde kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda toplam 77 bin daha az olayın meydana geldiğinin bilgisini veren Yerlikaya, "Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranımız 1,2 puan artarak yüzde 99'a, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise aydınlatma oranı 9 puan artarak bir yılda yüzde 92'ye yükseldi. 99, 92... Ey Avrupa, var mı sizde böyle bir aydınlatma oranı? Bakın bakayım, arayın bakayım, bulabilecek misiniz? Hiç kimse boşuna aramasın, bulamayacak, gözleri yorulacak." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, hapis yakalaması olan aranan kişilere yönelik büyük bir hassasiyetle durduklarının altını çizerek, "Polis bölgesinde bu yılın ilk 11 ayında 20 bin 844'ü uyuşturucu suçu işleyen, 19 bin 460'ı hırsızlık yapan, 2 bin 96'sı kasten adam öldüren yani cinayet işleyen olmak üzere toplam 124 bin 761 hapis yakalaması olan şahsı yakaladık, adalete teslim ettik." dedi.

GÜNLÜK DEVRİYE SAYISI YÜZDE 40 ARTTI

Araç ve ekipman kapasitesini büyüttüklerini dile getiren Yerlikaya, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz günden bugüne Emniyet Teşkilatımıza 4 bin 586'sı asayiş, 5 bin 506'sı trafik, 120'si zırhlı araç, 60'ı yüzer araç olmak üzere 22 bin 697 yeni araç kazandırdık. Asayiş hizmetlerinde günlük devriye sayımızı yüzde 40 artırdık ve 14 bin 938'e yükselttik. Araç ve devriye sayımızdaki artış, olaylara 3 dakika içinde müdahale oranımızı yüzde 42'den yüzde 57'ye çıkardı. Yaka kamera sayımız 9 bindi geldiğimizde, bugün itibarıyla 53 bine yükselttik. Bu teknik kapasite, mazisi şanla şerefle dolu olan Emniyet Teşkilatımızın gücüne güç katmaktadır."

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE KARŞI TÜRKİYE BÜTÜNLEŞİK GÜVENLİK MODELİ

Yerlikaya, devlete meydan okuma cüreti gösteren, milletin huzur ve güvenliğini tehdit eden organize suç örgütlerinin de anbean peşinde olduklarını vurgulayarak, "Bu amaçla, güvenlikte yeni yol haritamız olan 'Türkiye Bütünleşik Güvenlik Modeli'ni uyguluyoruz. Bu model sayesinde organize suç örgütlerinin elebaşı ve yönetici kadrolarını, yeniden örgütlenme kapasitelerini, finansal ağları ve mal varlıklarını, uluslararası bağlantılarını ve saha hakimiyetlerini düzenlediğimiz operasyonlarla bir bir başlarına yıkıyoruz.

Polis bölgesinde bu yılın ilk 11 ayında 153'ü KOM, 54'ü narkotik, 66'sı siber olmak üzere toplam 273 organize suç çetesini çökerttik. Bu operasyonlar sonucunda 4 bin 267 şahıs tutuklandı. Yaklaşık 129 milyar lira değerindeki mal varlığına el koyduk." diye konuştu.

Polis bölgesinde motosiklet ile olay yerine intikal edip ateşli silah kullanılan olaylarla ilgili Bakan Yerlikaya, "Bu yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre olay sayısı yüzde 43 azaldı. O kasklarının altına saklandıklarını sanan korkakları da tek tek yakalıyoruz, Allah'ın izniyle yakalamaya da devam edeceğiz." dedi.

Yerlikaya, bu yılın 11 ayında polis bölgesinde uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu 35 bin kişinin tutuklandığını, 30 ton uyuşturucu madde, 108 milyon adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini bildirdi.

Trafik güvenliğini en üst seviyeye taşımak için polis bölgesinde denetlenen araç sayısını bu yıl yüzde 16 artırarak 89 milyona çıkarttıklarını belirten Yerlikaya, "Yeni Trafik Kanunu hazırlığımızı da biliyorsunuz, tamamladık. Gazi Meclis'imizden ocak ayında inşallah geçer geçmez, trafik kültürü inşasında inşallah çok daha güçlü bir döneme gireceğiz." ifadelerini kullandı.

ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME SÜREÇLERİ

Yerlikaya, bu yıl atama ve yer değiştirme süreçlerinde Türk Polis Teşkilatı adına çok kıymetli bir eşiği geride bıraktıklarına dikkati çekerek, ilk defa görev puanı sistemiyle, başkomiser ve altı rütbelerde atamaları daha hakkaniyetli, daha şeffaf ve kurumsal ihtiyaca daha uygun bir zemine oturttuklarını söyledi.

2026 yılı genel atama döneminde zorunlu ikinci şark tebligatının olmayacağını hatırlatan Yerlikaya, "Aile Yılı hassasiyetimizle önceki dönemlerde yılda iki kez yapılan mazeret atamalarını bu yıl her ay gerçekleştirdik ve bu hep artık böyle devam edecek." diye konuştu.

"EMNİYET BAŞKANLIĞI TEŞKİLATLANMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Kendileri için her bir polisin hakkının, hukuku ve huzurunun kamu düzenin tali değil ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Çünkü görevine huzurla giden personel, vatandaşına daha güçlü hizmet eder, nöbetini daha diri tutar, milletimizin güven duygusunu daha da büyütür. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için Emniyet Başkanlığı olarak teşkilatlanma çalışmalarımız başlamıştı, devam ediyor.

Görev puanı sistemiyle birlikte zorunluluk haline gelen her ilde olması gereken personel sayılarının belirleneceği standart kadro çalışmalarımız da tamamlanmak üzere. İnşallah bu çalışmamızı da bu yıl sonunda bitirerek kamuoyuyla ve sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz.

POLİSLERİN ÇALIŞMA DÜZENİ

Bir diğer önemli konu da polislerimizin çalışma düzeniyle ilgili. Teşkilatımızın 3 gruplu 12-36 çalışma sisteminden, 4 gruplu 12-36 sisteme geçişine ilişkin çalışmalarımızı da Meclis Genel Kurulu'nda söylemiştim, bir kez daha söylüyorum, inşallah bu yıl Mayıs 25 dönem tayinlerimiz, mezunlarımız, 8, 9. ayda, hemen arkasından bu yeni tayinler ve dönem tayinleri ve ilk atamalar yerlerine, görevlerine başladıktan sonra inşallah bu sistemi artık yürürlüğe koyacağız."