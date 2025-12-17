Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Çocuğunuza yapacağız en büyük kötülük! Uzmanlardan anne babalara telefon ve tablet uyarısı!

Edirne'de "2025 Aile Yılı" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Eğitimin ABÇ'si" seminerinde konuşan Uzman Mehmet Hilmi Eren, 3 yaş öncesi teknoloji kullanımının çocukların dil ve zeka gelişimine verdiği kalıcı hasarlara dikkat çekti. Eren, 3 yaşından önce telefon ve tablet kullanımının çocuk gelişimine ciddi zarar verdiğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çocuğunuza yapacağız en büyük kötülük! Uzmanlardan anne babalara telefon ve tablet uyarısı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 18:14
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 18:22

Edirne Valiliği himayesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SODAM) tarafından organize edilen "2025 Aile Yılı" etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Halk Merkezi’nde gerçekleştirilen "Eğitimin ABÇ’si: Anne, Baba, Çocuk" başlıklı seminerde, ebeveynlik süreçlerine dair hayati bilgiler paylaşıldı. Programın ana gündem maddesi ise son yılların en büyük sorunu olan erken yaşta ekran bağımlılığı oldu.

ERKEN YAŞTA TEKNOLOJİ KULLANIMI RİSK SAÇIYOR

Seminerde kürsüye çıkan Psikolojik Danışman ve Eğitmen Mehmet Hilmi Eren, çocukların zihinsel ve duygusal gelişim süreçlerini detaylandırdı. Her çocuğun doğuştan gelen bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Eren, ev ortamının bu yetenekleri filizlendirecek en önemli yer olduğunu belirtti. Ancak 3 yaşından önce tablet, telefon ve televizyonla tanışmanın bu sürece büyük darbe vurduğunu ifade eden uzman isim, özellikle dil gelişimi ve dikkat süresindeki gerilemelere dikkat çekti. Eren, erken yaşta ekrana maruz kalan çocuklarda dil gelişimi, dikkat süresi ve sosyal becerilerin olumsuz etkilendiğini belirtti. 3 yaşından önce çocuğa ekran vermenin yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri olduğunu söyleyen Eren, aileleri bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

Çocuğunuza yapacağız en büyük kötülük! Uzmanlardan anne babalara telefon ve tablet uyarısı!

ZEKA GELİŞİMİ VE DİL İLİŞKİSİ

Çocukların zeka gelişimi ile ilgili bilgilere de yer veren Eren, "Sıfır atık projesi çok gündemde ya, sıfır atık diyoruz. Ama zihinlerdeki sıfır atık da çok önemli. Hep heba edilen peynirlerden, çöpe giden ekmeklerden bahsediyoruz; bu güzel. Ama bir de heba edilen yetenekler ve kapasiteler var. Bugün bu salondaki aileler buradan ayrıldıktan sonra 'Aslında ben çocuğum için şunları yapabilirim ve onun kapasitesini de geliştirebilirim' duygusunu yaşarsa, ben bahtiyar olacağım" ifadelerine yer verdi. Dil gelişimi ile zekanın paralel olduğuna değinen Eren, "Çocukların kelime dağarcığında ne kadar çok kelime haznesi varsa, zeka gelişimi de o kadar iyidir. Bu yüzden daha okul öncesi dönemde, bebeklikten itibaren çocuklarımızla iletişim kurarken bolca diyalog kurmak, konuşmak gerekir" dedi.

BEBEK ARABALARINDAKİ TELEFON TUTAMACI TEHLİKESİ

Son yıllarda bebek arabalarında, restoranlarda, kafelerde, mama sandalyelerinde telefon tutamaçları olduğunu aktaran Eren, "Annesiyle sokağa çıkan bebek, bebek arabasında ağaca, çiçeğe, böceğe bakacağına telefondan çizgi film izliyor. Yapmayın, yaptırmayın. Etrafınızdakileri de kibarca, nazikçe uyarın. Özellikle altını çizerek söylüyorum; 3 yaşından önce çocuğa telefon, tablet ve televizyondan bir şeyler izletmek İngilizceye bebeklikten itibaren alışsın, kulak dolgunluğu olsun gibi yalan yanlış düşüncelerle ekrana maruz bırakmak, çocuğa yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Avustralya’daki gençler sosyal medya yasağını iki günde deldi
AB’den dikkat çeken öneri: 16 yaş altına sosyal medya yasağı masada
ETİKETLER
#Eğitim
#Zihinsel Sağlık
#Erken Yaşta Ekran Bağımlılığı
#Çocuk Gelişim
#Ebeveynlik
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.