Çocuğunuza yapacağız en büyük kötülük! Uzmanlardan anne babalara telefon ve tablet uyarısı!

Edirne Valiliği himayesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SODAM) tarafından organize edilen "2025 Aile Yılı" etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen "Eğitimin ABÇ’si: Anne, Baba, Çocuk" başlıklı seminerde, ebeveynlik süreçlerine dair hayati bilgiler paylaşıldı. Programın ana gündem maddesi ise son yılların en büyük sorunu olan erken yaşta ekran bağımlılığı oldu.

ERKEN YAŞTA TEKNOLOJİ KULLANIMI RİSK SAÇIYOR

Seminerde kürsüye çıkan Psikolojik Danışman ve Eğitmen Mehmet Hilmi Eren, çocukların zihinsel ve duygusal gelişim süreçlerini detaylandırdı. Her çocuğun doğuştan gelen bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Eren, ev ortamının bu yetenekleri filizlendirecek en önemli yer olduğunu belirtti. Ancak 3 yaşından önce tablet, telefon ve televizyonla tanışmanın bu sürece büyük darbe vurduğunu ifade eden uzman isim, özellikle dil gelişimi ve dikkat süresindeki gerilemelere dikkat çekti. Eren, erken yaşta ekrana maruz kalan çocuklarda dil gelişimi, dikkat süresi ve sosyal becerilerin olumsuz etkilendiğini belirtti. 3 yaşından önce çocuğa ekran vermenin yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri olduğunu söyleyen Eren, aileleri bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

ZEKA GELİŞİMİ VE DİL İLİŞKİSİ

Çocukların zeka gelişimi ile ilgili bilgilere de yer veren Eren, "Sıfır atık projesi çok gündemde ya, sıfır atık diyoruz. Ama zihinlerdeki sıfır atık da çok önemli. Hep heba edilen peynirlerden, çöpe giden ekmeklerden bahsediyoruz; bu güzel. Ama bir de heba edilen yetenekler ve kapasiteler var. Bugün bu salondaki aileler buradan ayrıldıktan sonra 'Aslında ben çocuğum için şunları yapabilirim ve onun kapasitesini de geliştirebilirim' duygusunu yaşarsa, ben bahtiyar olacağım" ifadelerine yer verdi. Dil gelişimi ile zekanın paralel olduğuna değinen Eren, "Çocukların kelime dağarcığında ne kadar çok kelime haznesi varsa, zeka gelişimi de o kadar iyidir. Bu yüzden daha okul öncesi dönemde, bebeklikten itibaren çocuklarımızla iletişim kurarken bolca diyalog kurmak, konuşmak gerekir" dedi.

BEBEK ARABALARINDAKİ TELEFON TUTAMACI TEHLİKESİ

Son yıllarda bebek arabalarında, restoranlarda, kafelerde, mama sandalyelerinde telefon tutamaçları olduğunu aktaran Eren, "Annesiyle sokağa çıkan bebek, bebek arabasında ağaca, çiçeğe, böceğe bakacağına telefondan çizgi film izliyor. Yapmayın, yaptırmayın. Etrafınızdakileri de kibarca, nazikçe uyarın. Özellikle altını çizerek söylüyorum; 3 yaşından önce çocuğa telefon, tablet ve televizyondan bir şeyler izletmek İngilizceye bebeklikten itibaren alışsın, kulak dolgunluğu olsun gibi yalan yanlış düşüncelerle ekrana maruz bırakmak, çocuğa yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir" şeklinde konuştu.