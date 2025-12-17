Samsun'da sokakta baygın bulunan emekli başkomiser 41 gün sonra hayatını kaybetti

İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi Aziziye Caddesi’ndeki kaldırım üzerinde baygın halde bulunan Sinan Öz (77) için ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Öz’ün duran kalbi burada yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı.

41 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Gazi Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Sinan Öz, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yaklaşık 41 gündür yaşam mücadelesi veren emekli başkomiser, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

OTOPSİ YAPILACAK

Sinan Öz’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.