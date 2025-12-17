Menü Kapat
13°
Editor
 17.12.2025

Samsun'da sokakta baygın bulunan emekli başkomiser 41 gün sonra hayatını kaybetti

Samsun'da kaldırımda baygın halde bulunan emekli başkomiser Sinan Öz, tedavi gördüğü hastanede 41 gün sonra hayatını kaybetti. Öz'ün ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılacak.

Samsun'da sokakta baygın bulunan emekli başkomiser 41 gün sonra hayatını kaybetti
17.12.2025
17.12.2025
17.12.2025

İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi Aziziye Caddesi’ndeki kaldırım üzerinde baygın halde bulunan Sinan Öz (77) için ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Öz’ün duran kalbi burada yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı.

41 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Gazi Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Sinan Öz, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yaklaşık 41 gündür yaşam mücadelesi veren emekli başkomiser, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

OTOPSİ YAPILACAK

Sinan Öz’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.

