Yaşam
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Kocaeli'de acı olay: Kim Milyoner Olmak İster'e katılan muhtarın cansız bedeni varilden çıktı

Kocaeli İzmit'te kayıp olarak aranan Muhtar Sadık Savurtaş, varil içinde ölü olarak bulundu. 6 yıl önce Kim Milyoner Olmak İster yarışma programına katıldığı ortaya çıkan muhtarın ölümüyle ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.12.2025
23:29
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
23:31

'te bağlı Eseler Mahallesi'nde yaşanan olayda bugün son olarak saat 16.00 sıralarında görülen ve bir daha evine dönmeyen Eseler Mahallesi eski muhtarı Sadık Savurtaş (64) için yakınları müracaatında bulundu.

CANSIZ BEDENİ VARİLDE BULUNDU

İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. , yakınları ve mahalle sakinlerinin birlikte yürüttüğü arama çalışmalarında Sadık Savurtaş, saat 20.30 sıralarında kendisine ait bahçede, varil içerisinde ölü olarak bulundu.

Kocaeli'de acı olay: Kim Milyoner Olmak İster'e katılan muhtarın cansız bedeni varilden çıktı

BÖLGEDE İNCELEME YAPILDI

İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcısı da Sadık Savurtaş'ın ölü olarak bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan olay yeri araştırmasının ardından Sadık Savurtaş'ın cenazesi, kesin sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kocaeli'de acı olay: Kim Milyoner Olmak İster'e katılan muhtarın cansız bedeni varilden çıktı

6 YIL ÖNCE "KİM MİLYONER OLMAK İSTER"E KATILMIŞ

Öte yandan, çiftçilikle uğraşan Sadık Savurtaş'ın 6 yıl önce 'Kim milyoner olmak ister?' isimli yarışmaya katıldığı ve bin TL kazandığı öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.

