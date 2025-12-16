Tatlının sonu acı bitti! Doğum günü çikolatası yiyen öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Kategoriler
Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan olay tedirgin etti! 10 öğrenci yedikleri çikolatanın ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, okulda 9. sınıfta öğrenim gören 10 öğrenci, dışarıdaki bir marketten doğum günü nedeniyle alınan çikolataları tükettikten sonra rahatsızlandı.
Zehirlenme şüphesi nedeniyle okul yönetimi sağlık ekiplerine durumu bildirdi. 10 öğrenci okula sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu hastaneye giderek rahatsızlanan öğrencilerle ilgili bilgi aldı.
Okuldaki bir öğrencinin doğum günü nedeniyle 2 koli çikolata aldığı markete giden zabıta ekipleri de incelemelere başladı. İlk incelemelerde sağlıksız ortamda tutulan ve tarihi geçmiş bazı ürünlerin olması dikkat çekti. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu olayla ilgili soruşturma sürüyor.