İlkokulda korkunç iddia: Hademe müdürü zehirlemeye çalıştı

Arnavutköy Şeyh Şamil İlköğretim Okulu'nda korkunç iddialar gündeme geldi. İddiaya göre okulda görevli temizlik personeli Z.S., okul müdürü Y.B.'yi zehirlemek istedi. Temizlik personeli öğle yemeğinde dondurucudan çıkartılarak tezgahtaki tencereye konup pişirilecek tavuğun içerisine çamaşır suyu koydu.
Durum kısa sürede fark edildi. Okul müdürü, zehirlenme şüphesiyle karakola giderek personel hakkında şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrası polis ekipleri, okulda inceleme yaptı. Tavuk yemeğinden numuneler alınarak laboratuvara gönderildi. Numuneler üzerinde kimyasal inceleme yapılacağı, olayın detaylarının inceleme sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.