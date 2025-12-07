Niğde'de yine tavuk döner skandalı! 7 ilkokul öğrencisi tavuk döner sonrası zehirlendi

Türkiye genelinde gıda üretiminde gerekliliklere önem vermeyen firmalar yüzünden gıda zehirlenmeleri sürüyor. Niğde'nin Edikli beldesinde bir mekana giden 7 öğrenci tavuk döner yedi. Ardından zehirlenme belirtileri gösteren çocuklar Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine kaldırıldı.

A.D. (11), M.A.D. (11), M.K. (12), Ç.İ. (12), Y.E.İ. (11), A.A. (14) ve A.B.A.'nın (10) gerekli tetkik ve tedavi süreçlerinin acil hekimleri tarafından hızla başlatıldığı, genel durumlarının iyi olduğu ve uygulanan tedavilerin ardından taburcu edildikleri bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI



Niğde Valiliğince yapılan açıklamada; olayla ilgili adli mercilere gerekli bildirimin yapıldığı ve sürecin hukuki yönden de incelendiği ifade edildi. Ayrıca dönerin temin edildiği işletmelerle ilgili bilgilerin ilgili birimlerce toplandığı, Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince söz konusu işletmelerde numune alma, hijyen denetimi ve mevzuata uygunluk kontrollerinin başlatıldığı kaydedildi.