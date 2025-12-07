Menü Kapat
12°
Yaşam
Editor
Editor
 Banu İriç

Niğde'de yine tavuk döner skandalı! 7 ilkokul öğrencisi tavuk döner sonrası zehirlendi

Niğde'de 7 çocuk tavuk döner yedikten sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındı. Geçtiğimiz günlerde lise öğrencileri de yedikleri tavuk dönerden zehirlenmişti,

Niğde'de yine tavuk döner skandalı! 7 ilkokul öğrencisi tavuk döner sonrası zehirlendi
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
07.12.2025
00:20
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
00:20

Türkiye genelinde gıda üretiminde gerekliliklere önem vermeyen firmalar yüzünden gıda zehirlenmeleri sürüyor. 'nin Edikli beldesinde bir mekana giden 7 öğrenci tavuk yedi. Ardından zehirlenme belirtileri gösteren çocuklar Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine kaldırıldı.

A.D. (11), M.A.D. (11), M.K. (12), Ç.İ. (12), Y.E.İ. (11), A.A. (14) ve A.B.A.'nın (10) gerekli tetkik ve tedavi süreçlerinin acil hekimleri tarafından hızla başlatıldığı, genel durumlarının iyi olduğu ve uygulanan tedavilerin ardından taburcu edildikleri bildirildi.

Niğde'de yine tavuk döner skandalı! 7 ilkokul öğrencisi tavuk döner sonrası zehirlendi

İNCELEME BAŞLATILDI

Niğde Valiliğince yapılan açıklamada; olayla ilgili adli mercilere gerekli bildirimin yapıldığı ve sürecin hukuki yönden de incelendiği ifade edildi. Ayrıca dönerin temin edildiği işletmelerle ilgili bilgilerin ilgili birimlerce toplandığı, Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince söz konusu işletmelerde numune alma, hijyen denetimi ve mevzuata uygunluk kontrollerinin başlatıldığı kaydedildi.

ETİKETLER
#niğde
#gıda zehirlenmesi
#döner
#Çocuk Zehirlenme
#Gıda Hijyeni
#Yaşam
