Spor
 Burak Ayaydın

Hakan Çalhanoğlu gol attı: Inter Como'yu ezdi geçti!

İtalya Serie A'da Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile Como karşılaştı. Mavi siyahlılar, Cesc Fabregas'ın proje takımı Como'ya adeta kâbus yaşattı.

Hakan Çalhanoğlu gol attı: Inter Como'yu ezdi geçti!
Burak Ayaydın
06.12.2025
06.12.2025
saat ikonu 23:31

Inter, Serie A'nın 14. hafta mücadelesinde rahat kazandı. Como karşısında farka giden İtalya devi, maç fazlasıyla liderliğe de yükseldi.

Hakan Çalhanoğlu gol attı: Inter Como'yu ezdi geçti!

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN ENFES GOL

Inter, Como'yu 4-0 ile geçerken; goller ise Lautaro Martinez (11), Marcus Thuram (59), Hakan Çalhanoğlu (80) ve Carlos Augusto'dan (86) geldi. Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, ceza sahası dışından rakip kaleye etkili bir şut gönderdi ve yine özel bir gol attı.

https://x.com/ssporttr/status/1997377301059600840?s=20

PUAN DURUMLARI

Bu sonuçla Inter puanını 28'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Como ise 24 puanda kaldı.

Hakan Çalhanoğlu gol attı: Inter Como'yu ezdi geçti!

Sıkça Sorulan Sorular

İKİ TAKIMIN SIRADAKİ MAÇLARI KİMLERLE OLACAK?
Inter önümüzdeki hafta Genoa'ya konuk olurken, Como da Roma deplasmanına gidecek.
