Hakan Çalhanoğlu gol attı: Inter Como'yu ezdi geçti!

Inter, Serie A'nın 14. hafta mücadelesinde rahat kazandı. Como karşısında farka giden İtalya devi, maç fazlasıyla liderliğe de yükseldi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN ENFES GOL

Inter, Como'yu 4-0 ile geçerken; goller ise Lautaro Martinez (11), Marcus Thuram (59), Hakan Çalhanoğlu (80) ve Carlos Augusto'dan (86) geldi. Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, ceza sahası dışından rakip kaleye etkili bir şut gönderdi ve yine özel bir gol attı.

https://x.com/ssporttr/status/1997377301059600840?s=20

PUAN DURUMLARI

Bu sonuçla Inter puanını 28'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Como ise 24 puanda kaldı.