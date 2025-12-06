Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Nuri Şahin'den Fenerbahçe kritiği: "Kazanamadığımız için üzgünüz"

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Fenerbahçe beraberliği sonrasında maçı değerlendirdi. Genç çalıştırıcı, kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirtti.

Nuri Şahin'den Fenerbahçe kritiği:
Trendyol Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, zorlu karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Nuri Şahin'den Fenerbahçe kritiği: "Kazanamadığımız için üzgünüz"

BAŞAKŞEHİR'DE NURİ ŞAHİN'DEN GALİBİYET ÇIKIŞI

"Maçı kazanamadığımız için üzgünüz. Takım istediğimiz her şeyi yaptı. Takımımdan memnunum, bu tarz maçları da kazanmalıyız. Fenerbahçe'ye çok büyük saygım var ama ben ve takımım bu yarışa girmeliyiz. Bu tarz maçları kazanmak için çıkıyoruz ve kazanmamız da lazım. Olmadı ama bir şeyler inşa ediyoruz. Üçüncü bölgede ne kadar soğukkanlı kalırsan, o kadar pozisyona girersin. Bugün eleştirilecek bir şey varsa, bu eleştirilebilir."

Nuri Şahin'den Fenerbahçe kritiği: "Kazanamadığımız için üzgünüz"

NURİ ŞAHİN VE BAŞAKŞEHİR KARNESİ

Başakşehir ile şu ana kadar 12 maça çıkan Nuri Şahin, 4 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

NURİ ŞAHİN BAŞAKŞEHİR'DEN ÖNCE HANGİ TAKIMDAYDI?
Antrenörlük potansiyeliyle dikkat çeken Nuri Şahin, Borussia Dortmund'u çalıştırmış ama bekleneni verememişti.
