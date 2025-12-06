Menü Kapat
Sağlık
Editor
 Banu İriç

Yıllardır yaşlanmayı geciktirmek için içiliyordu, meğer ömrü kısaltıyormuş! Vitaminler için ezberler bozuldu

Son yıllarda gerek bağışıklığı güçlendirmek gerek yaşlanmayı geciktirmek için başvurulan antioksidan ve vitamin takviyeleriyle ilgili çarpıcı araştırma sonuçları ortaya çıktı. A vitamini, E vitamini, koenzim Q10, beta-karoten ve asetil-sistein içerikli takviyelere her geçen gün ilgi artarken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya bunların yaygın kanının aksine gençleşmeyi sağlamadığını hatta ömrü kısaltabileceğini verilerle anlattı.

Gıdalardaki bozulma ve modern koşullarının insanlara verdiği zararın önüne geçmek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu ve takviyeleriyle ilgili tartışmalar uzun yıllardır sürüyor. Özellikle yaşlanmayı geciktirmek için başvurulan antioksidanların tam tersi etki gösterebileceği ortaya çıktı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, A vitamini, E vitamini, koenzim Q10, beta-karoten ve asetil-sistein gibi maddeler içeren antioksidanlar ve vitaminlerle ilgili ezber bozan açıklamalar yaptı.

Yıllardır yaşlanmayı geciktirmek için içiliyordu, meğer ömrü kısaltıyormuş! Vitaminler için ezberler bozuldu

VİTAMİN VE ANTİOKSİDAN KULLANANLAR DİKKAT: ÖLÜM RİSKİ DAHA ÇOK

Özkaya, son 20 yılda yapılan büyük ölçekli araştırmaların, antioksidanların yaşlanmayı yavaşlatmadığını ve ölüm oranını düşürmediğini net şekilde ortaya koyduğunu söyledi. The Journal of the American Medical Association (JAMA) dergisinde yayımlanan kapsamlı meta-analize dikkat çeken Özkaya, şu bilgileri paylaştı:
"Araştırmada beta-karoten, A, C ve E vitaminleri ile selenyum gibi en sık kullanılan antioksidan takviyeleri incelendi. Antioksidan takviyesi alan kişilerde ölüm riskinin, plasebo alanlara göre yüzde 4 daha yüksek olduğu tespit edildi. Beta karoten, E vitamini ve yüksek doz A vitamini alanlarda daha da artıyor. C vitamini ve selenyum için ise herhangi bir yarar gösterilemedi."

Yıllardır yaşlanmayı geciktirmek için içiliyordu, meğer ömrü kısaltıyormuş! Vitaminler için ezberler bozuldu

E VİTAMİNİ TAKVİYESİ ERKEKLERDE PROSTAT KANSERİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Prof. Dr. Özkaya, özellikle E vitamini takviyesinin erkeklerde riskini artırdığına, A vitamini takviyelerinin ise kemik kırığı riskini yükselttiğine dair bilimsel bulgular olduğunu hatırlattı. Antioksidanların bazı durumlarda tehlikeli olabileceğine vurgu yapan Özkaya, özellikle kanser hücrelerinin metabolizmaları gereği fazla serbest radikal ürettiğini belirterek, "Antioksidanlar bu serbest radikalleri etkisiz hale getirince kanser hücrelerinin yararına çalışabiliyor. Bu nedenle kanser hastalarına genellikle antioksidan takviyeleri önerilmez" diye konuştu.

ANTİOKSİDANLAR YAŞLANMAYI YAVAŞLATMIYOR MU?

Antioksidanların yaşlanmayı yavaşlattığı inancının basitleştirilmiş bir yaklaşım olduğunu söyleyen Özkaya, yaşlanmanın sadece oksidatif hasardan ibaret olmadığını, birçok farklı biyolojik mekanizmanın sürece dahil olduğunu ifade etti.

Yıllardır yaşlanmayı geciktirmek için içiliyordu, meğer ömrü kısaltıyormuş! Vitaminler için ezberler bozuldu

C VİTAMİNİ ÖMRÜ UZATIYOR MU?

Prof. Dr. Özkaya, antioksidan eksikliği olan kişilerin hekim kontrolünde bu maddeleri almasının faydalı olabileceğini ancak sağlıklı bireylerin yüksek doz takviye kullanmasının hiçbir yarar sağlamadığını vurguladı Özkaya, "Beta karoten, A vitamini ve E vitamini tek başına veya diğer antioksidanlarla birlikte kullanıldığında ölüm oranını artırıyor. C vitamininin ömrü uzattığına dair hiçbir kanıt yok. Dünya genelinde milyonlarca kişinin kalp-damar hastalıklarını ve kanseri önleme amacıyla bu ürünleri kullandığı düşünülürse, bulgular halk sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Antioksidan takviyeleri ne hayat kurtarıyor ne de insanları daha sağlıklı yapıyor" şeklinde konuştu.

Yıllardır yaşlanmayı geciktirmek için içiliyordu, meğer ömrü kısaltıyormuş! Vitaminler için ezberler bozuldu

Vatandaşların sağlıklı yaşamı desteklemek için kontrolsüz takviyelere yönelmek yerine Bakanlığı’nın sunduğu ücretsiz hizmetlerden yararlanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özkaya şunları söyledi:
"Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıklı Hayat Merkezleri artık hemen hemen her ilçede bulunuyor. Vatandaşlar bu merkezlere giderek diyetisyen, psikolog, fizyoterapist gibi uzmanlardan ücretsiz destek alabiliyor. Bu merkezlerde sağlığı güçlendirecek, hastalıklardan korunmayı sağlayacak tedbirleri almak mümkün."

