TGRT Haber
Spor
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe federasyonla görüştü: Galatasaray'ın penaltı pozisyonu gündemde!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Futbol Federasyonu ile görüştüklerini açıkladı. Başakşehir-Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Sadettin Saran, Galatasaray-Samsunspor maçını gündeme taşıdı.

Fenerbahçe federasyonla görüştü: Galatasaray'ın penaltı pozisyonu gündemde!
Burak Ayaydın
06.12.2025
06.12.2025
saat ikonu 20:19

Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 yendiği maça penaltı pozisyonu damga vururken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan da konuya dair açıklama geldi. Halihazırda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile iletişimde olduklarını açıklayan Sadettin Saran, ayrıca da yetkililere güvendiklerini ifade etti.

https://x.com/Samsunspor/status/1997048837756932216?s=20

FENERBAHÇE'DE SADETTİN SARAN'DAN PENALTI KRİZİNE İLK SÖZLER

"Seçim zamanı tekmeye kafayla giren, yerlerde yatmayacak, spor ahlakıyla mücadele edecek bir takım kuracağız dedik. Bunu gerçekleştirdik. Dün yaşananlar bütün camiayı hem çok şaşırttı hem de çok üzdü. Bizi çekmeye çalıştıkları yere gelmemek için elimizden geleni yapacağız, yapıyoruz da. Türk sporu için kötü sonuçlar doğurur. Arkadaşlarım bugün federasyon yetkilileriyle görüştü. Ben sayın başkanla iletişim halindeyim. Kendisinin döndüğünde gerekeni yapacağına inanıyoruz."

https://x.com/Samsunspor/status/1997050494884499943?s=20

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇINDA NE OLMUŞTU?
Galatasaray 3-2 öndeyken, uzatma dakikalarında ciddi bir penaltı pozisyonu olmuş ama hakem VAR'a gitmemiş ve pozisyonu incelememişti.
