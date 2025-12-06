Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Hakan Fidan'dan net Filistin mesajı: 'Asker göndermeye hazırız'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de ateşkes konusunda Türkiye'nin her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu vurguladı. İsrail'in ateşkese rağmen hem saldırılara hem de insani yardımı engellemeye devam ettiğine dikkat çeken Fidan, Barış Gücü'nün bir an evvel devreye alınması gerektiğinin altını çizdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.12.2025
saat ikonu 18:48
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
saat ikonu 18:53

'de katliamlarını sürdüren 'e karşı ateşkesin yürütülmesi için dünya kamuoyunun baskısı sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ’ın başkenti Doha’da düzenlenen 23. Doha Forumu'nda yaptığı açıklamalarında bu konuya değinerek İsrail yayılmacılığına karşı harekete geçilmesine dikkat çekti.

Hakan Fidan'dan net Filistin mesajı: 'Asker göndermeye hazırız'

"KATAR KÜRESEL ARABULUCU OLDU"

Bakan Fidan, "Ben yıllardır Doha Forumu'na katılıyorum. Her geçen gün Doha Forumu'nun biraz daha ileri gittiğini, daha da geliştiğini görüyorum. Bu yıl bütün yıllara nazaran daha önemli bir hale geldi. Çünkü, yani gerçekten Katar bizim kardeşimiz olduğu için de gurur duyuyorum bunu ayrıca söylemekten, Katar sadece bölgesel bir arabulucu değil, artık küresel bir arabulucu oldu. Afrika'da, Güney Amerika'da çatışmaların çözümünde, son bulmasında büyük rol oynuyor, dolayısıyla Doha Forum hem dünyadaki problemleri bir araya getirmek, hem bizim bölgesel problemleri, başta , Suriye olmak üzere gündeme getirmek açısından fevkalade önemli. Burada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan'dan net Filistin mesajı: 'Asker göndermeye hazırız'


Katar'ın arabuluculuğunu değerlendiren Fidan, "Katar'la beraber gerçekten bölgedeki arabuluculuk için çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ama Katar'ı tebrik etmek gerekiyor. Başta Emir Sayın Şeyh Temim, Başbakan Muhammed bin Abdurrahman ve diğer arkadaşlar hepsi gerçekten çok çalışıyorlar. Bölgedeki çatışmaların durması için yıllarda faaliyet gösteriyorlar. Az önce de ifade ettim. Sadece bölgede değil, Afrika'da, Güney Amerika'daki çatışmaların durması için de çalışıyorlar. Bu açıdan Katar'ı tebrik ediyoruz" diye konuştu.

"İKİ ÜLKE ARASINDA YOĞUN İŞ BİRLİĞİ VAR"

-Katar ilişkilerine değinen Bakan Fidan, "Türkiye-Katar ilişkileri sarsılmaz bağlara sahip ilişkiler. Cumhurbaşkanımızla Sayın Emir arasındaki kardeşlik, liderlik ilişkisi örnek bir ilişki. Bizler bu güven ilişkisinin altında gerçekten çok önemli başarılara hep beraber imza atıyoruz. İki ülke arasında bugün bölgede çok yoğun bir iş birliği var. Birçok alanda tabii bu cereyan ediyor. Özellikle yatırım, ekonomi, teknoloji, eğitim, güvenlik, savunma bütün bu alanlarda ciddi bir iş birliği var. Tabii gelecekte de biz bu iş birliğini çok daha ileri taşıyacağız. Katar-Türkiye dostluğu, sarsılmaz bağlara sahip bir dostluk" ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan'dan net Filistin mesajı: 'Asker göndermeye hazırız'

"İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR, BARIŞ KURULU'NUN HAYATA GEÇMESİ GEREK"

Bakan Fidan, Gazze'deki ateşkesin ve gelecekteki durumunun sorulması üzerine, "Sorduğunuz soruların hepsi tamamıyla Gazze barış planının ikinci aşamasıyla alakalı konular. Bu konuda çalışmalar, tartışmalar devam etmekte. Biliyorsunuz özellikle hem barış planında hem de Birleşmiş Milletler'den geçen Güvenlik Konseyi kararında belli başlı 4 tane aslında temel organ ve işlem var. Bunlardan birincisi tabii ki ikinci aşamada yönetimin Filistinlerden oluşacak bir komiteye teslimiydi, Hamas onu yapmaya hazır. Bir polis gücünün oluşturulması, Gazze'deki polis ihtiyacını karşılamak için. Diğer taraftan Barış Kurulu'nun hayata geçmesi gerekiyor ve Barış Kurulu'na bağlı olarak da istikrar gücünün hayata geçmesi gerekiyor. Şimdi bütün bunların hayata geçmesi için çalışmaların kesintisiz devam etmesi gerekiyor. Tabii şu anda alanda birtakım sıkıntılar var. Özellikle İsrail'in günlük yüksek miktarda ihlali yaptığını görüyoruz. Sadece ateşkes ihlali yapmakla kalmıyor, söz verdiği içeriye girmesi gereken yardımları da gerektiği miktarda ve şekilde girmesine izin vermediğini görüyoruz. Bunlar büyük bir sorun" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE BARIŞ İÇİN KATKIYA HAZIR, ASKER GÖNDERMEK DAHİL"

"Türkiye olarak Filistin'deki barışın hayata geçmesi için her türlü katkıyı vermeye hazırız"
Şu anda özellikle istikrar gücünün oluşturulmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini hatırlatan Fidan, "Çeşitli ülkelerle görüşüldüğünü biliyoruz. Ben daha önceki beyanlarımda da ifade ettim, Türkiye olarak biz Filistin'deki barışın hayata geçmesi için her türlü katkıyı vermeye hazırız, buna istikrar gücüne asker göndermek de dahil. Ama burada tabii ki ilgili tarafların tutumu yaklaşımı ve konsensüs önemli. Bu da dikkate almamız gereken bir husus, şimdilik görüşmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Hakan Fidan'dan net Filistin mesajı: 'Asker göndermeye hazırız'

"EN BÜYÜK SIKINTI İSRAİL YAYILMACILIĞININ SURİYE'YE ETKİSİ"

Türkiye'nin Suriye'ye desteğinin sorulması üzerine Bakan Fidan, "Devrimin başından beri Suriye hükümeti ile iş birliğimiz devam ediyor. Biliyorsunuz, sadece biz değil, bölge ülkeleri, aynı zamanda uluslararası toplum da Suriye'ye elinden geleni yardımı yapıyor ve yardım yapmaya da devam edeceğiz. Burada tabii en büyük sıkıntımız yani bölgede İsrail yayılmacılığının Suriye'ye olan etkisi, diğer ülkelere olduğu gibi. O, büyük bir risk teşkil etmekte. Onun dışında ekonomik olarak, güvenlik olarak, ticari olarak, bütün alanlarda Suriye iş birliğimizi diğer bölge ülkeleriyle birlikte beraber geliştirmeye devam edeceğiz. Suriye'nin bir takım kronik sorunları var, içeride açması gereken problemler var. Onları bölgedeki kardeşlerin yardımıyla inşallah el birliği ile aşacağız diye umuyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Hakan Fidan NATO Karargahı'nda: Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündem Rusya ve Ukrayna
Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanlarından Gazze uyarısı! 8'inci madde hatırlatıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü
ETİKETLER
#Türkiye
#gazze
#İsrail
#filistin
#ateşkes
#katar
#Doha Forumu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.