Bakan Hakan Fidan NATO Karargahı'nda: Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündem Rusya ve Ukrayna

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. NATO Karargahı’ndaki toplantı salonuna NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birlikte giren Fidan, toplantı öncesinde Rutte ve ittifak üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile ayak üstü sohbet etti.

Toplantı, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasının basına açık bölümünde Rutte, "Bu oturumda, NATO liderlerinin Lahey’deki tarihi zirvede bir araya gelmesinin ardından kolektif savunmamızı güçlendirme konusunda kaydedilen ilerlemeyi değerlendireceğiz. Ayrıca, 2026 yılı temmuz ayında Ankara’da yapılacak bir sonraki zirveye hazırlanmaya başladığımız için müttefiklerin yapmaları gereken diğer konulara bakacağız" dedi.

''RUSYA'NIN İŞBİRLİKÇİLERİ ÇİN, KUZEY KORE VE İRAN''

NATO’nun gerçek ve kalıcı tehlikelerle karşı karşıya olduğunu söyleyen Mark Rutte, "Rusya, caydırıcılığımızı sınamaya devam ediyor. Jetler ve dronlarla hava sahamızı ihlal ediyor, sabotajlar gerçekleştiriyor ve sularımıza casus gemiler gönderiyor. Bu eylemler pervasız ve tehlikelidir. Rusya, bu süreçte yalnız değil. Halklarımızı huzursuz etmek ve uluslararası kuralları çiğneme konusunda Çin, Kuzey Kore ve İran ile yakın bir şekilde çalışıyor. Uzun vadeli bir hesaplaşmaya hazırlanıyorlar. Ve biz de güç, birlik ve kararlılık ile karşılık veriyoruz" diye konuştu.

''SAVUNMA KABİLİYETLERİNİ GELİŞTİRMELİYİZ''

Avrupalı müttefiklerin ve Kanada’nın, savunma yatırımlarını artırdığını vurgulayan Rutte, "Fakat elimizdekilerle yetinmeyi göze alamayız. Hepimizin ağırlık koyması ve hızlı davranması gerekiyor. Savunmamız için temel kabiliyetleri geliştirmemiz, satın almamız, üretimi teşvik etmemiz gerekiyor. Dayanıklılığı artırmak için sanayiye, altyapıya ve inovasyona yatırım yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TRUMP'A DESTEK

NATO’nun Ukrayna’yı daha fazla desteklemesi gerektiğini de ifade eden Rutte, "Rusya’nın füzeleri ölüm ve yıkıma neden olmaya devam ediyor. Kış geldi. Ukrayna, desteğimize her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyor. Hepimiz akan kanın durmasını istiyoruz ve Başkan Turmp’ın bu savaşı bitirmeye yönelik devam eden çabalarını güçlü bir memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

UKRAYNA'NIN ACİL İHTİYAÇLARI MASADA

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Ukrayna’nın bugün kendini savunabilmesi ve ilerideki saldırganlıkları önleyebilmesi için acil ihtiyaç duyduğu ekipmanı ulaştırmak amacıyla PURL programına katkılarımızı hızlandırmalıyız. Bugün öğleden sonra NATO Ukrayna Konseyi’nin çalışma yemeğinde Bakan Sybiha bizleri en son gelişmeler, Ukrayna’nın acil ihtiyaçları ve barış çabaları hakkında bilgilendirecek" diyerek sözlerini tamamladı.