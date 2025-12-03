Toyota Aralık 2025 fiyat listesini yayınladı: Sıfır otomobil alacaklara büyük fırsat! Fiyatlar dondu

YARİS CROSS ARALIK 2025 FİYATLARI

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat

1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit Dream, Otomatik 2.098.500 TL

1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit Flame, Otomatik 2.280.000 TL

1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit Flame X-Pack, Otomatik 2.302.000 TL

Her ne kadar büyük ve gösterişli bir cüsseye sahip olsa da yakıt tüketiminde 4.7 lt/100 km değere sahip olan Toyota Yaris Cross Hybrid, sadece 4x2 çekiş seçeneği ile piyasaya sunuluyor. Toyota markası tarafından bile "şehir içi kullanım için doğdu" şeklinde nitelenen araç, rakiplerine oranla yüksek sürüş pozisyonu ile konforlu seyahat vaat ediyor.

YARİS CROSS OPSİYON ARALIK 2025 FİYATLARI

Opsiyon Türü Fiyat Paket

Metalik ve Sedefli Metalik Renk 18.000 TL Dream, Flame, Flame X-Pack, Passion X-Pack