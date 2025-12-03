Toyota Aralık 2025 fiyat listesini yayınladı: Sıfır otomobil alacaklara büyük fırsat! Fiyatlar dondu

Kategoriler
Toyota Aralık 2025 fiyat listesini yayınladı. Japon devi sıfır otomobil alacaklar için büyük bir fırsat ile geldi. Zira markanın en beğenilen modelleri de dahil olmak üzere hiçbir aracında fiyat değişikliği bulunmuyor. Ancak Kasım ayında da Toyota otomobillerde bir fiyat değişikliği yaşanmamıştı…
Otomotiv piyasasında yıl sonu hareketliliği iyiden iyiye kendini gösteriyor. Sıfır otomobil almayı planlayanlar araç kampanyalarını yakından takip ederken, Toyota Aralık 2025 fiyat listesi ile deyim yerindeyse piyasayı salladı. Geçtiğimiz ay da pek çok modeline zam yapmayan Toyota’da fiyatlar resmen dondu yorumu yapıldı.
Diğer yandan ithalat düzenlemesi nedeniyle Toyota’nın RAV4 modelinin Türkiye pazarından çekilmesi haberi D segmenti SUV kullanıcılarını bir parça üzdü. İşte Toyota’nın aralı ayı güncel fiyat listesinin ayrıntıları…
Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı
Corolla 1.750.000 TL 1.750.000 TL
Corolla Hybrid 2.180.500 TL 2.180.500 TL
Yeni Corolla Cross Hybrid 2.435.000 TL 2.435.000 TL
C-HR Hybrid 1.995.000 TL 1.995.000 TL
RAV4 Hybrid 5.639.000 TL -
Corolla Hatchback Hybrid 1.995.500 TL 1.995.500 TL
Yaris Cross Hybrid 2.098.500 TL 2.098.500 TL
Yaris Hybrid 1.771.500 TL 1.771.500 TL
Land Cruiser Prado 12.000.000 TL 12.000.000 TL
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5, Benzinli Vision Plus, Otomatik 1.750.000 TL
1.5, Benzinli Dream, Otomatik 1.780.000 TL
1.5, Benzinli Dream X-Pack, Otomatik 1.856.500 TL
1.5, Benzinli Flame X-Pack, Otomatik 1.958.500 TL
1.5, Benzinli Passion X-Pack, Otomatik 2.126.000 TL
Toyota Corolla uzun zamandır dünyada en çok tercih edilen otomobilleri listesinde yer alıyor. Nesilden nesle beğeni ile kullanılmaya devam eden model Türkiye’de 1.5 litrelik benzinli ya da 1.8 litrelik hibrit ünite ile satışa çıkıyor. Hem konfor, hem güvenlik açısından kullanıcısını memnun eden Corolla fiyat açısından da piyasada alınabilecek en avantajlı otomobillerden bir tanesi olarak görülüyor.
Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 15.000 TL Vision, Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.8, Hibrit Dream, Otomatik 2.308.000 TL
1.8, Hibrit Dream X-Pack, Otomatik 2.180.500 TL
1.8, Hibrit Flame X-Pack, Otomatik 2.190.000 TL
1.8, Hibrit Passion, Otomatik 2.200.000 TL
Özellikle yakıt tüketiminde sağladığı tasarruf ile öne çıkan Toyota Coralla’nın hibrit versiyonu yeni nesil araçlar içinde yerini aldı. Bir otomobilden istenebilecek hemen her şeyi kullanıcısına sunan Corolla Hybrid, şehir içi yolculuklar için ideal bir araç olarak tanımlanıyor.
Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 14.200 TL Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.8L 140 HP, Hibrit Flame, Otomatik 2.435.000 TL
1.8L 140 HP, Hibrit Passion, Otomatik 2.544.000 TL
1.8L 140 HP, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 3.095.000 TL
Toyota’m olsun ama sedan olmasın diyenler için biçilmiş kaftan olan Corolla Cross,gösterişli tasarımı ve geniş iç hacmiyle beğeni topluyor. Üstelik 1.8 litrelik hibrit donanımıyla şehir içi yolculuklarda yakıt tasarrufunda sedan modellerden geri kalmıyor.
Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 20.000 TL Flame, Flame X-Pack, Passion, Passion X-Pack
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.8, Hibrit Flame, Otomatik 1.995.000 TL
1.8, Hibrit Passion, Otomatik 2.289.000 TL
1.8, Hibrit Passion X-Sport, Otomatik 2.436.000 TL
1.8, Hibrit Passion X-Style, Otomatik 2.559.000 TL
1.8, Hibrit GR Sport, Otomatik 2.562.000 TL
Birkaç yıl önce yeni bir tasarımla satışa sunulan Toyota C-HR, 1.8 litrelik hibrit motoru ve otomatik şanzımanı ile dikkat çekiyor. Şık görünüşlü crossover, sağladığı tüm avantajların yanı sıra sahip olduğu teknolojik özellikler de büyük beğeni topluyor.
Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 17.000 TL Flame, Passion, Passion X-Sport, Passion X-Style
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit Dream, Otomatik 2.098.500 TL
1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit Flame, Otomatik 2.280.000 TL
1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit Flame X-Pack, Otomatik 2.302.000 TL
Her ne kadar büyük ve gösterişli bir cüsseye sahip olsa da yakıt tüketiminde 4.7 lt/100 km değere sahip olan Toyota Yaris Cross Hybrid, sadece 4x2 çekiş seçeneği ile piyasaya sunuluyor. Toyota markası tarafından bile "şehir içi kullanım için doğdu" şeklinde nitelenen araç, rakiplerine oranla yüksek sürüş pozisyonu ile konforlu seyahat vaat ediyor.
Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 18.000 TL Dream, Flame, Flame X-Pack, Passion X-Pack
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
1.5 Hybrid, Hibrit Flame, Otomatik 1.771.500 TL
1.5 Hybrid, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 2.059.000 TL
Toyota Yaris, her ne kadar bir ikon haline gelse de küçük şehir içi araç segmentinde pahalı bulunduğu için çok fazla tercih edilmiyor. Fakat, fiyat dezavantajına rağmen, sahip olduğu özelliklerle kullanıcısını fazlasıyla memnun ediyor. 3.9 lt/100 km yakıt tüketimi ile tasarrufta beş yıldız alan Passion X-Pack donanım seviyesi ile beğeni kazanıyor.
Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 15.000 TL Flame, Passion X-Pack
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
1.8 Hybrid, Hibrit Flame, Otomatik 1.995.500 TL
1.8 Hybrid, Hibrit Passion, Otomatik 2.282.500 TL
1.8 Hybrid, Hibrit GR SPORT, Otomatik 2.282.500 TL
İlk defa 2019 yılına tanıtımı yapılan Toyota Corolla Hatchback, milyonları kendine hayran bırakmıştı. Aradan geçen yıllarda pek çok değilikiğe uğrayan model, şimdilerde Türkiye’de sadece hibrit ünite ile satılıyor. Modifiye tutkunlarının tercihi olan model aynı zamanda Toyota Corolla’nın en şık aracı olarak tanımlanıyor.
Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 17.000 TL Flame, Passion, GR SPORT
Toyota’nın arazi araçları arasında amiral gemisi olan Land Cruiser Prado, 2.8 litrelik D-4D motoru ile yüksek performans sunuyor. Sağlam yapısıyla ömürlük bir model olarak bilinen D-4D tüm özellikleri ile birlikte tasarımı ile de göz kamaştırıyor.