Toyota Aralık 2025 fiyat listesini yayınladı: Sıfır otomobil alacaklara büyük fırsat! Fiyatlar dondu

Aralık 03, 2025 12:13
1
Toyota Aralık 2025 fiyat listesi

Toyota Aralık 2025 fiyat listesini yayınladı. Japon devi sıfır otomobil alacaklar için büyük bir fırsat ile geldi. Zira markanın en beğenilen modelleri de dahil olmak üzere hiçbir aracında fiyat değişikliği bulunmuyor. Ancak Kasım ayında da Toyota otomobillerde bir fiyat değişikliği yaşanmamıştı…

2
Toyota Aralık 2025 fiyat listesi

Otomotiv piyasasında yıl sonu hareketliliği iyiden iyiye kendini gösteriyor. Sıfır otomobil almayı planlayanlar araç kampanyalarını yakından takip ederken, Toyota Aralık 2025 fiyat listesi ile deyim yerindeyse piyasayı salladı. Geçtiğimiz ay da pek çok modeline zam yapmayan Toyota’da fiyatlar resmen dondu yorumu yapıldı.

3
Toyota Aralık 2025 fiyat listesi

Diğer yandan ithalat düzenlemesi nedeniyle Toyota’nın RAV4 modelinin Türkiye pazarından çekilmesi haberi D segmenti SUV kullanıcılarını bir parça üzdü. İşte Toyota’nın aralı ayı güncel fiyat listesinin ayrıntıları…

4
Toyota Aralık 2025 fiyat listesi

TOYOTA ARALIK 2025 SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

Model                    Kasım Başlangıç Fiyatı            Aralık Başlangıç Fiyatı

Corolla                    1.750.000 TL                            1.750.000 TL

Corolla Hybrid        2.180.500 TL                  2.180.500 TL

Yeni Corolla Cross Hybrid     2.435.000 TL      2.435.000 TL

C-HR Hybrid            1.995.000 TL      1.995.000 TL

RAV4 Hybrid           5.639.000 TL      -

Corolla Hatchback Hybrid     1.995.500 TL      1.995.500 TL

Yaris Cross Hybrid     2.098.500 TL      2.098.500 TL

Yaris Hybrid       1.771.500 TL      1.771.500 TL

Land Cruiser Prado         12.000.000 TL   12.000.000 TL

5
Toyota Aralık 2025 fiyat listesi

TOYOTA COROLLA ARALIK 2025 FİYATLARI

Motor-Yakıt       Donanım-Şanzıman        Fiyat

1.5, Benzinli       Vision Plus, Otomatik     1.750.000 TL

1.5, Benzinli       Dream, Otomatik             1.780.000 TL

1.5, Benzinli       Dream X-Pack, Otomatik              1.856.500 TL

1.5, Benzinli       Flame X-Pack, Otomatik               1.958.500 TL

1.5, Benzinli       Passion X-Pack, Otomatik            2.126.000 TL

Toyota Corolla uzun zamandır dünyada en çok tercih edilen otomobilleri listesinde yer alıyor. Nesilden nesle beğeni ile kullanılmaya devam eden model Türkiye’de 1.5 litrelik benzinli ya da 1.8 litrelik hibrit ünite ile satışa çıkıyor. Hem konfor, hem güvenlik açısından kullanıcısını memnun eden Corolla fiyat açısından da piyasada alınabilecek en avantajlı otomobillerden bir tanesi olarak görülüyor.

COROLLA OPSİYON ARALIK 2025 FİYATLARI

Opsiyon türü     Fiyat      Paket

Metalik ve Sedefli Metalik Renk 15.000 TL            Vision, Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack

6
Toyota Aralık 2025 fiyat listesi

COROLLA HYBRİD ARALIK 2025 FİYATLARI

Motor-Yakıt       Donanım-Şanzıman        Fiyat

1.8, Hibrit            Dream, Otomatik             2.308.000 TL

1.8, Hibrit            Dream X-Pack, Otomatik              2.180.500 TL

1.8, Hibrit            Flame X-Pack, Otomatik               2.190.000 TL

1.8, Hibrit            Passion, Otomatik           2.200.000 TL

Özellikle yakıt tüketiminde sağladığı tasarruf ile öne çıkan Toyota Coralla’nın hibrit versiyonu yeni nesil araçlar içinde yerini aldı. Bir otomobilden istenebilecek hemen her şeyi kullanıcısına sunan Corolla Hybrid, şehir içi yolculuklar için ideal bir araç olarak tanımlanıyor.

COROLLA HYBRİD OPSİYON ARALIK 2025 FİYATLARI

Opsiyon türü     Fiyat      Paket

Metalik ve Sedefli Metalik Renk 14.200 TL            Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack

7
Toyota Aralık 2025 fiyat listesi

YENİ COROLLA CROSS ARALIK 2025 FİYATLARI

Motor-Yakıt       Donanım-Şanzıman        Fiyat

1.8L 140 HP, Hibrit          Flame, Otomatik              2.435.000 TL

1.8L 140 HP, Hibrit          Passion, Otomatik           2.544.000 TL

1.8L 140 HP, Hibrit          Passion X-Pack, Otomatik            3.095.000 TL

Toyota’m olsun ama sedan olmasın diyenler için biçilmiş kaftan olan Corolla Cross,gösterişli tasarımı ve geniş iç hacmiyle beğeni topluyor. Üstelik 1.8 litrelik hibrit donanımıyla şehir içi yolculuklarda yakıt tasarrufunda sedan modellerden geri kalmıyor.

COROLLA CROSS OPSİYON ARALIK 2025 FİYATLARI

Opsiyon türü     Fiyat      Paket

Metalik ve Sedefli Metalik Renk 20.000 TL            Flame, Flame X-Pack, Passion, Passion X-Pack

8
Toyota Aralık 2025 fiyat listesi

C-HR HYBRİD ARALIK 2025 FİYATLARI

Motor-Yakıt       Donanım-Şanzıman        Fiyat

1.8, Hibrit            Flame, Otomatik              1.995.000 TL

1.8, Hibrit            Passion, Otomatik           2.289.000 TL

1.8, Hibrit            Passion X-Sport, Otomatik           2.436.000 TL

1.8, Hibrit            Passion X-Style, Otomatik            2.559.000 TL

1.8, Hibrit            GR Sport, Otomatik        2.562.000 TL

Birkaç yıl önce yeni bir tasarımla satışa sunulan Toyota C-HR, 1.8 litrelik hibrit motoru ve otomatik şanzımanı ile dikkat çekiyor. Şık görünüşlü crossover, sağladığı tüm avantajların yanı sıra sahip olduğu teknolojik özellikler de büyük beğeni topluyor.

C-HR HYBRİD OPSİYON ARALIK 2025 FİYATLARI

Opsiyon türü     Fiyat      Paket

Metalik ve Sedefli Metalik Renk 17.000 TL            Flame, Passion, Passion X-Sport, Passion X-Style

9
Toyota Aralık 2025 fiyat listesi

YARİS CROSS ARALIK 2025 FİYATLARI

Motor-Yakıt       Donanım-Şanzıman        Fiyat

1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit              Dream, Otomatik            2.098.500 TL

1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit              Flame, Otomatik              2.280.000 TL

1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit              Flame X-Pack, Otomatik               2.302.000 TL

Her ne kadar büyük ve gösterişli bir cüsseye sahip olsa da yakıt tüketiminde 4.7 lt/100 km değere sahip olan Toyota Yaris Cross Hybrid, sadece 4x2 çekiş seçeneği ile piyasaya sunuluyor. Toyota markası tarafından bile "şehir içi kullanım için doğdu" şeklinde nitelenen araç, rakiplerine oranla yüksek sürüş pozisyonu ile konforlu seyahat vaat ediyor.

YARİS CROSS OPSİYON ARALIK 2025 FİYATLARI

Opsiyon Türü     Fiyat      Paket

Metalik ve Sedefli Metalik Renk 18.000 TL            Dream, Flame, Flame X-Pack, Passion X-Pack

10
Toyota Aralık 2025 fiyat listesi

YARİS HYBRİD ARALIK 2025 FİYATLARI

Motor-Yakıt       Donanım-Şanzıman        Fiyatı

1.5 Hybrid, Hibrit             Flame, Otomatik              1.771.500 TL

1.5 Hybrid, Hibrit             Passion X-Pack, Otomatik            2.059.000 TL

Toyota Yaris, her ne kadar bir ikon haline gelse de küçük şehir içi araç segmentinde pahalı bulunduğu için çok fazla tercih edilmiyor. Fakat, fiyat dezavantajına rağmen, sahip olduğu özelliklerle kullanıcısını fazlasıyla memnun ediyor. 3.9 lt/100 km yakıt tüketimi ile tasarrufta beş yıldız alan Passion X-Pack donanım seviyesi ile beğeni kazanıyor.

YARİS HYBRİD OPSİYON ARALIK 2025 FİYATLARI

Opsiyon türü     Fiyat      Paket

Metalik ve Sedefli Metalik Renk 15.000 TL            Flame, Passion X-Pack

11
Toyota Aralık 2025 fiyat listesi

COROLLA HATCHBACK HYBRİD ARALIK 2025 FİYATLARI

Motor-Yakıt       Donanım-Şanzıman        Fiyatı

1.8 Hybrid, Hibrit             Flame, Otomatik              1.995.500 TL

1.8 Hybrid, Hibrit             Passion, Otomatik           2.282.500 TL

1.8 Hybrid, Hibrit             GR SPORT, Otomatik      2.282.500 TL

İlk defa 2019 yılına tanıtımı yapılan Toyota Corolla Hatchback, milyonları kendine hayran bırakmıştı. Aradan geçen yıllarda pek çok değilikiğe uğrayan model, şimdilerde Türkiye’de sadece hibrit ünite ile satılıyor. Modifiye tutkunlarının tercihi olan model aynı zamanda Toyota Corolla’nın en şık aracı olarak tanımlanıyor.

COROLLA HATCHBACK HYBRİD OPSİYON ARALIK 2025 FİYATLARI

Opsiyon türü     Fiyat      Paket

Metalik ve Sedefli Metalik Renk 17.000 TL            Flame, Passion, GR SPORT

12
Toyota Aralık 2025 fiyat listesi

LAND CRUİSER PRADO ARALIK 2025 FİYATLARI

Toyota’nın arazi araçları arasında amiral gemisi olan Land Cruiser Prado, 2.8 litrelik D-4D motoru ile yüksek performans sunuyor. Sağlam yapısıyla ömürlük bir model olarak bilinen D-4D tüm özellikleri ile birlikte tasarımı ile de göz kamaştırıyor.

