 Bengü Sarıkuş

Memura seyyanen zam çıkışı! Memur-Sen'den kritik açıklama geldi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Kasım ayı enflasyon rakamı açıklandı. Bu rakamla birlikte SSK, BAĞ-KUR emeklisi, memur ve memur emeklisi için gelecek zam oranı da belirginleşmeye başladı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu işvereninin, 2026 gelmeden emekliliğe de yansıyacak şekilde memurlara seyyanen zam talebinde bulundu.

AA
03.12.2025
saat ikonu 11:54
03.12.2025
Genel Başkanı , kamu işvereninin, 2026 gelmeden emekliliğe de yansıyacak şekilde memurlara seyyanen vermesi gerektiğini bildirdi. Yalçın, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) kasım ayı oranını yüzde 0,87, yıllık enflasyonu ise yüzde 31,07 olarak açıkladığını hatırlattı.

Memura seyyanen zam çıkışı! Memur-Sen'den kritik açıklama geldi

Bu rakamlarla yılın ikinci yarısı 5 aylık enflasyon oranının yüzde 11,21, enflasyon farkının da yüzde 5,91 olarak gerçekleştiğini belirten Yalçın, "Kamu görevlilerinin ve ücretlerinin enflasyona göre güncellenmesine bir ay kaldı. Kış aylarının getirdiği ek maliyetlerle birlikte enflasyon rakamları ile sahanın gerçeği arasındaki makas daha da açılmıştır. Çalışanlar arası uygulanan ücret rejiminden rahatsızız." ifadelerini kullandı.

Memura seyyanen zam çıkışı! Memur-Sen'den kritik açıklama geldi

ÜCRET DENGESİZLİĞİ ARTTI

Yalçın, 2 yılı aşkın süredir uygulanan sıkılaşma politikalarının, kamu görevlileri ve sabit ücretlileri gerdiğini, yükü az ücret alanın üzerine bıraktığını vurgulayarak, "2023 Kasım ayında açıklanan Enflasyon Raporu'nda 2025 yılı için yüzde 14 enflasyon beklenirken 2025 Kasım ayında açıklanan Enflasyon Raporu'nda yıl sonu enflasyonu yüzde 31-33 aralığında güncellenmiştir. 'Kamu işvereni, enflasyonu hedeflere uyduramıyorsa, maaşları neden beklenen enflasyona uydurmaya çalışıyor?' sorusunun cevabı verilmelidir. Uygulanan politikalar, gelir adaletsizliğini ve çalışanlar arası ücret dengesizliğini artırmış, emekli kamu görevlilerini üzmüş, geleceğe dair kaygıları yükseltmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Memura seyyanen zam çıkışı! Memur-Sen'den kritik açıklama geldi

Kamuda çalışma barışının bozulduğunu savunan Yalçın, "Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun ve işverenin haksız, yetersiz ve tutarsız kararları, daha fazla kamu görevlilerini mağdur etmemelidir. İşveren, çalışanların haklarını küçültmeyi, gelir dağılımını dengesizleştirmeyi, hayatın gerçeklerini görmezden gelmeyi bırakmalı, 2026 yılı gelmeden emekliliğe de yansıyacak şekilde seyyanen zam ile 'hakemin' adaletsizliğini gidermelidir." ifadelerini kullandı.

https://x.com/_aliyalcin_/status/1996122338480316872

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İsa Karakaş canlı yayında zam oranını açıkladı
TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı: İşte Kasım ayı enflasyon verileri
