Arama Kapat
14°
Gündem
Büyükçekmece Adliyesi'nde 147 milyon liralık dev soygun! Şoke eden detaylar

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'ndaki dev soygunun detayları ortaya çıktı. Adli emanet bölümünden 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş çalan Erdal T.'nin ailesiyle İngiltere'ye yerleştiği ortaya çıktı. Çalınan altınların ise altın kaçakçılığı operasyonunda el konulduğu anlaşıldı. İşte detaylar...

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'nda yaşanan ilginç hırsızlığın detayları ortaya çıkmaya başladı. Büroda işçi olarak çalışan Erdal T.'nin bir süredir işe gelmediğini gören savcı durumdan şüphelenerek kasanın açılmasını istedi. Anahtarı ve sorumluluğu Kemal Demir isimli katipte bulunan kasa açılınca içinin boş olduğu görüldü.

Büyükçekmece Adliyesi'nde 147 milyon liralık dev soygun! Şoke eden detaylar

İNGİLTERE'YE KAÇTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Emanet Büro'da işçi olarak çalışan Erdal T.'nin, 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş çalarak kayıplara karıştığı belirlendi. Bir süredir işe gelmediği anlaşılan Timurtaş'ın eşi ve çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye gittiği tespit edildi. Şüpheli Erdal T. ve eşi hakkında yakalama kararı çıkartılırken, Kemal Demir isimli katip de gözaltına alındı.

Büyükçekmece Adliyesi'nde 147 milyon liralık dev soygun! Şoke eden detaylar

OPERASYONDA EL KONULAN ALTINLARMIŞ

Adli emanetten çalınan altınlara göçmenlere yönelik altın kaçakçılığı operasyonda el konulduğu ortaya çıktı. Adli emanet bürosunda yapılan sayımda şu ana kadar: 9 bin 906 gram altın, 49 adet reşat altın, 438 adet kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın, 7 adet arma altın, 167 adet tam altın, 606 adet bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 adet yarım altın, bin 328 adet çeyrek altın, 40 adet cumhuriyet altın, 2 bin 701 gram takı, 487 adet ata altın, 6 adet gremse altın, ve 50 kilo gümüş olmak üzere toplam 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün çalındığı tespit edildi. Çalınanların değerinin yaklaşık 147 milyon TL olduğu belirlendi.

"MALLARI SATTIM, ALLAH ÇARŞINIZA PAZAR VERSİN"

zanlısı Erdal T.'nin 2021 yılında sürekli işçi statüsünde atamasının yapıldığı ve Büyükçekmece Adliyesi'nde çalışmaya başladığı öğrenildi. Kendi halinde sessiz bir çalışan olarak nitelendirilen Timurtaş'ın olaydan sonra arkadaşlarına "Malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin" diyerek mesaj attığı iddia edildi.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: Bölgede trafik kilitlendi
Zanlılar bile unuttu, polis unutmadı! Domuz bağı cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı
Adana'da yasak aşk cinayeti! Kız kardeşinin yasak ilişki yaşadığı adamı iç çamaşırıyla kaçarken sokak ortasında öldürdü
