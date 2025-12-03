Trump, 'Ülkeleri kokuyor' diyerek ABD'de istemediğini söyledi, kapıyı kapattı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısının ardından ilginç açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump, Somali'nin "zar zor bir ülke olduğunu" savundu. ABD lideri, "Onların hiçbir şeyi yok. Birbirlerini öldürmek için koşturup duruyorlar. Hiçbir yapı yok." ifadesini kullandı.

''ÜLKELERİ KOKUYOR, ONLARI İSTEMİYORUM''

Somali uyruklu göçmenlerin ülkede barınmasını istemediğini belirten Trump, "Onları ülkemizde istemiyorum. Ülkelerinin iyi olmamasının bir sebebi var. Ülkeleri kokuyor ve biz onları ülkemizde istemiyoruz." dedi.

Trump, Temsilciler Meclisinin Somali asıllı Demokrat Üyesi Ilhan Omar'ı da "beceriksiz, berbat ve çöp" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Trump, 22 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Minnesota eyaletindeki Somalili göçmenlere yönelik "geçici koruma statüsü" programının sonlandırıldığını duyurmuştu.

GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinden bu yana Haiti, Venezuela ve Afganistan gibi ülkelere yönelik geçici koruma statüsünün kaldırılması yönünde adım atmış, bu girişimlerden bazıları yargı engeliyle karşılaşmıştı.

Geçici koruma statüsü, göçmenlerin, ülkede çalışabilmesine olanak tanırken, sınır dışı edilmelerinin önüne geçiyor.