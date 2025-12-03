Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Antalya'da çocuklar dehşet saçtı! Sigara isteyip bıçakladılar!

Antalya'da kaldırımda yürüyen adam, yanına gelerek sigara isteyen üç genç tarafından dehşeti yaşadı. Yaşları 15 ila 16 arasında değişen çocukların bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan genç adam, "Sigara istediler. İkisine verdim, üçüncüye verirken enseme yumruk vurup üzerime çullandılar. Birisi de beni bıçakladı" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Antalya'da çocuklar dehşet saçtı! Sigara isteyip bıçakladılar!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 11:13

ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde 2300 ile 2324 Sokaklarının kesişiminde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, sokak üzerinde yürüyen 27 yaşındaki Samet Şanlı, iddiaya göre 15-16 yaşlarındaki bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Sağ bacağından bıçaklanarak yaralanan Samet Şanlı'yı gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Şanlı'dan saldırıya ilişkin bilgi aldı. Ambulans ise yaklaşık 15 dakika sonra olay yerine ulaşarak yaralı genci Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Antalya'da çocuklar dehşet saçtı! Sigara isteyip bıçakladılar!

KANLAR İÇİNDE YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Bu sırada olay yerinde polis ve sağlık ekiplerinin gelmesini yerde kanlar içinde otururken bekleyen Şanlı, muhabirlere iki kişiye sigara verdiğini, üçüncü kişiye de sigara uzattığı sırada saldırıya uğradığını belirtti. Şanlı, "Üçüncü kişiye de verince enseme yumruk vurdular. Sonrasında üzerime çullandılar. Birisi beni bıçakladı" diyerek olayı anlattı.

Antalya'da çocuklar dehşet saçtı! Sigara isteyip bıçakladılar!

EKİPLER SALDIRGAN ÇOCUKLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 16 yaşlarındaki çocukları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya'da çocuklar dehşet saçtı! Sigara isteyip bıçakladılar!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gençlik tehlike altında! Türkiye'de sigaraya başlama yaşı alarm veriyor
Kırıkkale'de 1.5 milyonluk kaçak sigara ve puro ele geçirildi
ETİKETLER
#antalya
#suç
#bıçak saldırısı
#kepez
#genç
#Saldırganlar
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.