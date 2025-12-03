Antalya'da çocuklar dehşet saçtı! Sigara isteyip bıçakladılar!

Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde 2300 ile 2324 Sokaklarının kesişiminde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, sokak üzerinde yürüyen 27 yaşındaki Samet Şanlı, iddiaya göre 15-16 yaşlarındaki bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Sağ bacağından bıçaklanarak yaralanan Samet Şanlı'yı gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Şanlı'dan saldırıya ilişkin bilgi aldı. Ambulans ise yaklaşık 15 dakika sonra olay yerine ulaşarak yaralı genci Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

KANLAR İÇİNDE YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Bu sırada olay yerinde polis ve sağlık ekiplerinin gelmesini yerde kanlar içinde otururken bekleyen Şanlı, muhabirlere iki kişiye sigara verdiğini, üçüncü kişiye de sigara uzattığı sırada saldırıya uğradığını belirtti. Şanlı, "Üçüncü kişiye de verince enseme yumruk vurdular. Sonrasında üzerime çullandılar. Birisi beni bıçakladı" diyerek olayı anlattı.

EKİPLER SALDIRGAN ÇOCUKLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 16 yaşlarındaki çocukları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.