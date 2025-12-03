Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Ata Özkaya'dan şaşırtan zam tahmini

Özkaya, "Burada vatandaşlarımız şunu sorabilir. Neden Merkez Bankası'nın beklentisine göre yapılıyor? Bu da zaten 2 yıldır uygulanan ekonomi politikasının işlemeyen tarafı. Çünkü beklenen enflasyona göre zam yapmaya kalktığınızda teorik olarak doğrudur ama bunun gerçekten gerçekliği karşılaması için hane halkının da reel sektöründe Merkez Bankası'na bu değerde anlaşması gerekiyor. Yani Merkez Bankası 16 diyecek, hane halkı 53 diyecek, reel sektör de 37 diyecek. O zaman siz beklenen enflasyona göre yaptığınız zaman bir uzlaşma meydana gelmiyor ve çalışan kesim özellikle sabit ücretli kesim 2 ay sonra fiyat artışlarının altında kalıyor ücreti ve bu da bir tür servet aktarımına yol açıyor çalışanlardan reel sektöre veya kamunun o alacağı havuz büyümüş oluyor. Dolayısıyla böyle baktığınızda enflasyonu arttıran bir mekanizmaya dönüşmüş oluyor" dedi.

