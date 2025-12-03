Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Dünyanın en zararlı yiyecekleri belli oldu! Her gün tüketiyoruz

Aralık 03, 2025 11:12
1
Dünyanın en zararlı yiyecekleri belli oldu

Dünyanın en zararlı yiyecekleri araştırmasında liste belli oldu. Her gün tükettiğimiz ürünler de listede.

2

Düzenli yaşam ve sağlığı korumanın temelinde spor yapmak, hareket etmek ve zararlı yiyeceklerden uzak durmak yatıyor. Bazı yiyecekler içerisindeki maddeler sebebiyle sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Sağlıksız yiyecekler dendiğine işlenmiş gıdalar, yüksek şekerli yiyecekler, işlenmiş etler, kızarmış yiyecekler, beyaz ekmek gibi rafine edilmiş tahıllar öne çıkıyor.

3

Nadiren tüketildiğinde zararsız sanılan bu gıdalar vücutta ciddi tehlikeler oluşturarak ölüm riski taşıyor. Uzmanlar dünyanın en zararlı yiyecekleri üzerinde araştırma yaptı. Zararlı yiyecekler listesi belli oldu.

4

KAHVE KREMASI

Araştırmalar göre lezzeti daha da artırmak için kullanılan kahve kremaları, adının aksine genellikle gerçek krema içermez. Bu ürünler çoğunlukla bitkisel yağlar, yapay tatlandırıcılar, kıvam artırıcılar ve çeşitli katkı maddelerinden oluşur.

5

Kahve kremalarının içinde çoğu zaman gerçek krema bulunmadığı gibi, formüllerinde mono ve digliseritler başta olmak üzere çeşitli katkı maddelerine de yer verilir. Bu maddeler ürüne kıvam kazandırmak ve raf ömrünü uzatmak için kullanılsa da, düzenli tüketimde sağlığı olumsuz etkiler.

6

MEYVE SUYU

Bilinçsizce tüketilen meyve suları diyabetle birlikte birçok organ hastalığına yol açar. Kontrolsüz meyve tüketimi şeker hastalığını tetikliyor. Aşırı şekerli yiyecek ve içecek tüketimi kanser riskini arttırıyor.

Eğer yüzde 100 meyve suyu içmeyi düşünüyorsanız, bilin ki meyvelerin posası, yani lifli ve doyurucu kısmı, çoğu zaman çıkarılmıştır ve geriye neredeyse tamamen şekerden oluşan bir içecek kalır.

7

Journal of Clinical Investigation'da yayımlanan bir araştırma, meyve suyundaki tatlılığın büyük kısmının, aşırı kilolu kişilerde özellikle karın bölgesindeki viseral yağ dokusunun artışıyla ilişkili bir şeker türü olan fruktozdan kaynaklandığını ortaya koyuyor.

8

DİYET İÇECEKLER

Bu içecekler, glikoz seviyelerini yükselterek karaciğere aşırı yüklenen ve yağlanmaya neden olan aspartam içermektedir. Ancak farklı bir şeyler içmek istiyorsanız lezzetli detoks çaylarını ya da bir fincan kahve içmeyi de tercih etmenizde sakınca yoktur.

9

KIZARMIŞ GIDALAR

Kızarmış patates gibi gıdalar oldukça lezzetli bir tada sahip olabilir ancak yüksek düzeyde İleri Glikasyon Son Ürünleri (AGE) içermektedir. 2015 yılında Advances in Nutrition dergisinde yayınlanan bir araştırmada bu bileşiklere maruz kalmanın doğal savunma sistemimizi yavaş yavaş yok ettiği, anormal derecede yüksek (oksidatif stres) ve hastalığın öncülleri olan iltihaplanma için zemin hazırladığı açıklanmıştır.

Bu yiyecekleri yemeyi kestiğinizde ise vücudunuzdaki iltihaplanma semptomları azaltmaya başlayacağından geç kalmış sayılmazsınız.

10

MAYONEZ

Mayonez çok yüksek trans ve doymuş yağ içerir. Aşırı tüketimi, kolesterol seviyelerini artırabilir ve kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.

11

BULYONLAR

Başta pilav olmak üzere birçok yemeğe lezzet katması adına kullandığımız hazır bulyonlar aslında sağlığımızı ciddi anlamda tehdit etmektedir. İçerisinde başta palm yağı olmak üzere birçok zararlı etken bulunduran bulyonlar yüksek oranda tuz da içerdiğinden kesinlikle tüketilmemelidir.

Onun yerine evde kendiniz hazırlayacağınız et ya da tavuk suyu ile yemeklerinizi yapmanız aynı lezzeti yakalayıp daha sağlıklı yiyecekler tüketmenize olanak sağlar.

12

ŞİŞELENMİŞ SU

Plastik şişeler florür, arsenik ve BPA gibi zararlı kimyasallar açığa çıkarır ve kanser, diyabet ve zayıf bağışıklık gibi ciddi sağlık riskleri oluşturabilir.

13

TURŞU

Özellikle salatalık turşusunu hazır olarak almak sağlığımızı tehdit eden bir diğer ürünü mutfağımıza sokmak anlamına gelir. Salatalıklar doğal olarak yeşil olsa da çoğu firma kavanozların içerisine sarı boya eklemektedir.

Kavanozda satılan hazır salatalık turşularının içerisinde bulunan bazı maddelerin kansere neden olduğu da yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır.

14

SAKIZ

Sakız çiğnemek, çene eklemlerine ve çevresindeki dokulara zarar verebilir. Özellikle aşırı sakız çiğneme alışkanlığı olan kişilerde çene eklemi rahatsızlıkları ortaya çıkabilir.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.