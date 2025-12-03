Dünyanın en zararlı yiyecekleri belli oldu! Her gün tüketiyoruz

BULYONLAR

Başta pilav olmak üzere birçok yemeğe lezzet katması adına kullandığımız hazır bulyonlar aslında sağlığımızı ciddi anlamda tehdit etmektedir. İçerisinde başta palm yağı olmak üzere birçok zararlı etken bulunduran bulyonlar yüksek oranda tuz da içerdiğinden kesinlikle tüketilmemelidir.

Onun yerine evde kendiniz hazırlayacağınız et ya da tavuk suyu ile yemeklerinizi yapmanız aynı lezzeti yakalayıp daha sağlıklı yiyecekler tüketmenize olanak sağlar.