TGRT Haber
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de rota yeniden hesaplanıyor: En-Nesyri gidiyor! 'Kahraman golcü' geliyor

Dev derbide Kadıköy'de Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de gözler transfer dönemine çevrildi. Derbide En-Nesyri'nin etkisiz performansının ardından golcü arayışlarına hız veren sarı-lacivertli yönetim Lewandowski ve Sörloth'tan olumsuz cevap alınca gözünü farklı bir isme çevirdi. İşte o golcü isim...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.12.2025
11:03
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
11:08

Fenerbahçe'nin Faslı forveti En-Nesyri, son oynanan Galatasaray derbisi ile kredisini tüketti. Derbi karşılaşmasında sahadan ıslıklanarak çıkan En-Nesyri için yönetim ayrılık adımları atarken, Ocak transfer dönemi için de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

NE LEWA NE SORLOTH!

Sarı-lacivertli ekipte Başkan Sadettin Saran’ın en büyük hayali, ocakta Robert Lewandowski’ye imza attırmaktı fakat yıldız ismin Barcelona'dan ayrılmak istememesi bu transferi engelledi.

Ayrıca Atletico Madrid ile oldukça formda bir sezon geçiren, ülkemizin de yakından tanıdığı Alexander Sörloth ise teknik direktör Diego Simeone'den izin alamadı. Fenerbahçe'de 2 isimden aldığı olumsuz dönüşün ardından gözünü Hollanda'ya çevirdi.

TROY PARROTT MESAİSİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco ile transfer çalışmalarını yürüten ekip arasında yapılan görüşmelerde ortaya Troy Parrott ismi geldi. Domenico Tedesco'nun genç golcüyü takımda kesinlikle görmek istediği ve ön tarafta bambaşka bir profil olacağını düşünüyor. İrlandalı golcü için kesenin ağzını açmaya hazırlanan yönetim, 23 yaşındaki forveti bitirmek istiyor. Öte yandan golcü oyuncu Hollanda ekibi Alkmaar ile harika bir sezon geçiriyor.

ÜLKESİNDE "KAHRAMAN"

Troy Parrott, Hollanda liginde 9 maçta 7 gol, 1 asist; Avrupa’da ise 8 maçta 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda kritik mücadelede İrlanda, Macaristan deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılırken, karşılaşmada İrlanda adına 3 gol atan ve 90+6'da attığı son golle takımına hem galibiyet hem de play-off biletini getiren yıldız isim ülkesinde kahraman olarak görülüyor.

Fenerbahçe'den kritik En-Nesyri kararı! Derbi sonrası yönetim harekete geçti
TGRT Haber
