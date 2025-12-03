Merhum milyarder Şarık Tara'nın oğlu Ali Melih Tara ile yaptığı miras anlaşması ortaya çıktı

2018 yılında hayatını kaybeden onursal başkanı Şarık Tara'ya karşı Ali Melih Nurluel babalık davası açmıştı. Davayı kazanan Ali Melih Tara, babasının mal varlığının tespiti için dava açmasıyla 2014 yılında yapılan anlaşma ortaya çıktı.

ŞARIK TARA İLE ALİ MELİH TARA ARASINDA 58 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA YAPILDI

İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davaya göre 1981 yılında dünyaya gelen Ali Melih Nurluel'in Şarık Tara'nın oğlu olduğu anlaşıldı. Taraflar arasında babalık davası sürerken Şarık Tara 2018'de hayatını kaybetti. Mezarı açılarak alınan DNA örneğiyle yapılan testle Nurluel'in Tara'nın oğlu olduğu ispatlandı.

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili ilginç bir gelişme ortaya çıktı. Şarık Tara'nın, oğlu Ali Melih ile 2014'te bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Şarık Tara, oğlu Ali Melih'ten para karşılığında mirasından feragat etmesini istedi. İsviçre'de yaşayan Ali Melih Tara ve Şarık Tara, 58 milyon dolar karşılığında anlaştı. Ali Melih, babasının mirasından feragat etti.

ALİ MELİH TARA, 2014 YILINDA İMZALADIĞI BELGEYLE MİRASTAN FERAGAT ETMİŞTİ

Savunmaların ardından dosya heyet tarafından karara bağlandı. Mahkeme Ali Melih Tara'nın mal varlığının tespiti için açtığı davayı reddetti. Mahkeme ret gerekçesinde, Tara ailesinin, Ali Melih Tara ile babası arasında 2014 yılında mirastan feragat ettiğine ilişkin anlaşmayı içeren belgeleri sunmasını gösterdi.

ALİ Melih Tara, Şarık Tara'nın babası olduğunu iddia ederek 6 yıl önce İstanbul 2. Aile Mahkemesi'ne babalık davası açmıştı. Mahkeme DNA örneği alınması için Şarık Tara'nın mezarının açılmasına karar vermiş, mezardan alınan DNA örnekleri ile Ali Melih Tara'nın DNA'sı karşılaştırılmıştı. DNA'ların uyuşması sonucunda mahkeme, Ali Melih Tara'nın Şarık Tara'nın oğlu olduğuna hükmetmişti.