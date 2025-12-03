Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Merhum milyarder Şarık Tara'nın oğlu Ali Melih Tara ile yaptığı miras anlaşması ortaya çıktı

Merhum milyarder Şarık Tara ve kendisine babalık davası açıp kazanan oğlu Ali Melih Tara arasında anlaşma yapıldığı ortaya çıktı. Babasının mal varlığının tespiti için dava açan Ali Melih Tara'nın babası Şarık Tara'dan 58 milyon dolar alarak mirastan feragat ettiği ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Merhum milyarder Şarık Tara'nın oğlu Ali Melih Tara ile yaptığı miras anlaşması ortaya çıktı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 10:41

2018 yılında hayatını kaybeden onursal başkanı Şarık Tara'ya karşı Ali Melih Nurluel açmıştı. Davayı kazanan Ali Melih Tara, babasının mal varlığının tespiti için dava açmasıyla 2014 yılında yapılan anlaşma ortaya çıktı.

ŞARIK TARA İLE ALİ MELİH TARA ARASINDA 58 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA YAPILDI

İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davaya göre 1981 yılında dünyaya gelen Ali Melih Nurluel'in Şarık Tara'nın oğlu olduğu anlaşıldı. Taraflar arasında babalık davası sürerken Şarık Tara 2018'de hayatını kaybetti. Mezarı açılarak alınan DNA örneğiyle yapılan testle Nurluel'in Tara'nın oğlu olduğu ispatlandı.

Merhum milyarder Şarık Tara'nın oğlu Ali Melih Tara ile yaptığı miras anlaşması ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili ilginç bir gelişme ortaya çıktı. Şarık Tara'nın, oğlu Ali Melih ile 2014'te bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Şarık Tara, oğlu Ali Melih'ten para karşılığında mirasından feragat etmesini istedi. İsviçre'de yaşayan Ali Melih Tara ve Şarık Tara, 58 milyon dolar karşılığında anlaştı. Ali Melih, babasının mirasından feragat etti.

ALİ MELİH TARA, 2014 YILINDA İMZALADIĞI BELGEYLE MİRASTAN FERAGAT ETMİŞTİ

Savunmaların ardından dosya heyet tarafından karara bağlandı. Mahkeme Ali Melih Tara'nın mal varlığının tespiti için açtığı davayı reddetti. Mahkeme ret gerekçesinde, Tara ailesinin, Ali Melih Tara ile babası arasında 2014 yılında mirastan feragat ettiğine ilişkin anlaşmayı içeren belgeleri sunmasını gösterdi.

Merhum milyarder Şarık Tara'nın oğlu Ali Melih Tara ile yaptığı miras anlaşması ortaya çıktı

ALİ Melih Tara, Şarık Tara'nın babası olduğunu iddia ederek 6 yıl önce İstanbul 2. Aile Mahkemesi'ne babalık davası açmıştı. Mahkeme DNA örneği alınması için Şarık Tara'nın mezarının açılmasına karar vermiş, mezardan alınan DNA örnekleri ile Ali Melih Tara'nın DNA'sı karşılaştırılmıştı. DNA'ların uyuşması sonucunda mahkeme, Ali Melih Tara'nın Şarık Tara'nın oğlu olduğuna hükmetmişti.

ETİKETLER
#babalık davası
#dna testi
#Şarık Tara
#Ali Melih Nurluel
#Mirastan Feragat
#58 Milyon Dolar
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.