Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emmanuel Macron ile görüştü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde; Kafkaslar, Gazze ve Suriye’deki son durum ele alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emmanuel Macron ile görüştü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 12:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, , bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karşı tarafın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa arasındaki iş birliğini ilerletmenin önemli olduğunu, bu amaç doğrultusunda adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emmanuel Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için azami gayret gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul sürecinin canlandırılması için taraflarla temasların sürdüğünü, Türkiye’nin bir an önce barış kapısının aralanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emmanuel Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanımız görüşmede, kalıcı barışa ulaşmak için diplomatik yolların en etkili şekilde kullanılmasının gerektiğini söylerken, Türkiye’nin ateşkesin sağlanması sürecindeki ve sonrasındaki çalışmalara desteğinin artarak süreceğini, küresel barışı tehlikeye atacak adımlardan uzak durulmasının barış çabalarına katkı sağlayacağını da belirtti. Görüşmede Kafkaslar, Gazze ve Suriye’deki son durum da ele alındı"

https://x.com/iletisim/status/1996121113672216929

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Parfüm fabrikası faciasında skandal olay! İşçilerin sigortalarını öldükleri gün yaptılar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Devlet Bahçeli şehit ailelerine seslendi! 'Al-Ver sürecine tamamen kapalıyız'
Özgür Özel'in DEM Parti'ye 'cellat' eleştirisi ne anlama geliyor? Barış Yarkadaş CHP'nin yeni hedefini duyurdu: Milliyetçi cepheyi kuracaklar
ETİKETLER
#recep tayyip erdoğan
#diplomasi
#emmanuel macron
#Ukrayna-Rusya Savaşı
#Türkiye Fransa İlişkileri
#Barış Süreçleri
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.