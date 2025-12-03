Devlet Bahçeli şehit ailelerine seslendi! 'Al-Ver sürecine tamamen kapalıyız'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli öncüsü olduğu Terörsüz Türkiye sürücü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde kazananın Türkiye olacağını belirten Bahçeli, şehit aileleri ve gazilere seslendi. "Onların başlarını öne eğdirmeyeceğiz" diyen Bahçeli, Al-ver sürecine tamamen kapalı olduklarını belirtti.

KAZANAN TÜRKİYE OLACAK

Milletin ‘Terörsüz Türkiye’ atılımlarının arkasında olduğunu belirten Bahçeli, "Kazanan Türkiye ve Türk milleti olacak. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefini zehirleme arayışında olanlara milletimiz kulak asmayacak, itibar etmeyecek. Kim ki ‘Terörsüz Türkiye’den rahatsızsa bir karanlık, bir kurnazlık, bir kumpas içinde" diye konuştu.

BAŞLARINI ÖNE EĞDİRMEYİZ

Şehit aileleri ve gazilerin endişe etmemesini isteyen Bahçeli, "Onların başlarını öne eğdirmeyeceğiz. Pazarlık içinde değiliz. Al-ver sürecine tamamıyla kapalıyız. Türkiye’nin egemenlik hukukunu, Cumhuriyet’in kurucu ve kuruluş felsefesini zafiyete uğratacak hiçbir yanlışın içinde Cumhur İttifakı olarak yer almayız" dedi.

SUÇA BULAŞMAYAN DÖNSÜN

Kürtlerin terörle uzaktan yakından bağlantısı olmadığına dikkati çeken Bahçeli, "Farklı saik ve sebeplerle aldanıp kandırılan, fakat suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalı. Türkiye Cumhuriyeti şefkatlidir. Biz hep birlikte Türkiye’yiz, hepimiz Türk milletiyiz" açıklamasını yaptı.

İMRALI’NIN ÇAĞRISI HERKESİ KAPSAR

Suriye’nin kuzey doğusunda etkili olan SDG/YPG’nin henüz İmralı’nın çağrısına riayet etmediğini ve silah bırakmadığını belirten Bahçeli, çağrının PKK’nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsadığını söyledi. Bahçeli, SDG/YPG’nin Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata riayet etmesi gerektiğini kaydetti.