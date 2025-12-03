Dolar ve euro tırmanışa geçti! İşte 3 Aralık 2025 güncel döviz kurları

Kategoriler
Döviz kuru alış ve satış fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar da döviz kurundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar "1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte 3 Aralık 2025 Çarşamba 2025 Döviz Kuru...
Alış (TL): 42,4694
Satış (TL): 42,4876
Alış (TL): 49,4347
Satış (TL): 49,5026