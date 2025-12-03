Dolar ve euro tırmanışa geçti! İşte 3 Aralık 2025 güncel döviz kurları

Döviz kuru alış ve satış fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar da döviz kurundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar "1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte 3 Aralık 2025 Çarşamba 2025 Döviz Kuru...