Muğla'da narkotik operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24-30 Kasım tarihlerinde kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde 38 olaya müdahale etti.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonlarda, 843 gram esrar, 166 gram skunk, 153 gram kokain, 68 gram bonzai, 6 gram metamfetamin, 127 adet sentetik ecza, ecstasy, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 208 bin 255 TL para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 34 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, 13 şüpheliye ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.

10 ZANLI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan zanlılardan biri adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 10 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.