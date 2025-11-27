Menü Kapat
18°
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Uyuşturucu şebekesine büyük darbe! Kokain sevkiyatı polise takıldı

İstanbul’da Ambarlı Limanı’nda Güney Amerika’dan kente kokain sevkiyatı yapıldığı tespit edilen gemiye baskın düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözalına alınırken konteyner içerisinde 175 kilo 120 gram kokain ele geçirildi.

Uyuşturucu şebekesine büyük darbe! Kokain sevkiyatı polise takıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 11:24

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube ekipleri, deniz rotasını kullanan bir şebekesine daha büyük bir darbe indirdi.

Güney Amerika ülkelerinden Ekvator’un liman kenti Guayaquil’den deniz yolu ile konteyner içinde Türkiye’ye sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan ekipler, konteynerin bulunduğu gemiyi anbean takibe aldı.

LİMANDA BASKIN DÜZENLENDİ

Uyuşturucu madde ticareti ile ilgili yürütülen çalışmalarda, söz konusu konteynerin önceki gün Beylikdüzü ilçe sınırlarında yer alan Ambarlı Limanı’na indirildiği anda operasyonun düğmesine basıldı. Liman içinde önlem alan polis ekipleri, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri ile birlikte belirlenen konteynere baskın düzenledi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kokainin zulalandığı konteynerde dedektör köpekle yapılan aramalarda, 175 kilo 120 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu ile bağlantılı olduğu anlaşılan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

