Taksiyle kaçarken böyle yakalandı! 'Polis ve savcı' diyerek binlerce liralık altını çaldı

Kütahya'da bir vatandaşı, polis ve savcı olduğunu söyleyerek 558 bin lira değerindeki altın ve ziynetlerini alan şahıs yakalandı.

TAKSİYLE ESKİŞEHİR'E GİDERKEN ENSELENDİ

Dolandırıcının Eskişehir’e doğru geldiği bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksiyle Eskişehir’e gelen şüpheliyi Kütahya yolu üzerindeki uygulama noktasında ekiplerce yakaladı.

DOLANDIRDIĞI ALTINLARLA YAKALANDI

Yapılan aramada mağdura ait olduğu tespit edilen 60 gram altın bilezik, 2 tam altın, 2 yarım altın, 2 çeyrek altın, bin 900 dolar ve 4 bin TL ele geçirildi. Yakalanan şüpheli ve ele geçirilen altın ve paralar Kütahya Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.