Dolandırıcılar Muazzez Ersoy'un peşini bırakmıyor! Takipçilerini uyardı

Vurgun, Unutamazsın, Her Şeyi Yak, Dediler Zamanla Hep gibi şarkılarla sevilen 67 yaşındaki Muazzez Ersoy, karşılaştığı dolandırıcılık girişimlerinden bıktı. Son olarak sosyal medya hesabından ekran görüntüsü paylaşan Muazzez Ersoy, takipçilerini uyardı.

MUAZZEZ ERSOY TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Muazzez Ersoy, ocak ayında yapay zekâyla üretilmiş sahte görüntüler üzerinden ilaç ve kozmetik ürünü satışı yapan kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulunarak yasal süreci başlatmıştı.

Mart ayında ise çeşitli internet sitelerinde adını kullanarak ürün satan kişilerin, Ersoy’un şöhretinden haksız kazanç elde ettiği ortaya çıkmıştı.

Muazzez Ersoy bu sefer ise adına açılan sahte WhatsApp hesapları üzerinden yakın çevresine mesajlar gönderildiğini açıklayarak sosyal medya hesabından yeni bir uyarı paylaştı.

Muazzez Ersoy, WhatsApp konuşmalarının ekran görüntülerini de paylaşarak "Amacını henüz bilemediğimiz şahıs ya da şahıslar tarafından, yakın çevreme Whatsapp mesajları atılmaya başlamış. Mesajlaşmak benim tarzım olmadığı için, durum dikkat çekmiş... Dün haberimiz oldu, avukatım hukuki sürece başladı. Kimsenin zarar görmemesi, dolandırılmaması adına buradan ivedilikle ekran görüntüsünü paylaşmayı ve yakınlarımı uyarmayı uygun gördüm. Lütfen, size de ulaşıldıysa bildirin... Bu mesajlar ve telefon numarası bana ait değildir...." dedi.