Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Dolandırıcılar Muazzez Ersoy'un peşini bırakmıyor! Takipçilerini uyardı

Muazzez Ersoy, adına açılan sahte WhatsApp hesaplarından yakın çevresine mesajlar gönderildiğini açıklayarak; "Bu mesajlar bana ait değildir" diyerek takipçilerini dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dolandırıcılar Muazzez Ersoy'un peşini bırakmıyor! Takipçilerini uyardı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 10:09

Vurgun, Unutamazsın, Her Şeyi Yak, Dediler Zamanla Hep gibi şarkılarla sevilen 67 yaşındaki Muazzez Ersoy, karşılaştığı girişimlerinden bıktı. Son olarak sosyal medya hesabından ekran görüntüsü paylaşan Muazzez Ersoy, takipçilerini uyardı.

MUAZZEZ ERSOY TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Muazzez Ersoy, ocak ayında yapay zekâyla üretilmiş sahte görüntüler üzerinden ilaç ve kozmetik ürünü satışı yapan kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulunarak yasal süreci başlatmıştı.

Mart ayında ise çeşitli internet sitelerinde adını kullanarak ürün satan kişilerin, Ersoy’un şöhretinden haksız kazanç elde ettiği ortaya çıkmıştı.

Dolandırıcılar Muazzez Ersoy'un peşini bırakmıyor! Takipçilerini uyardı

Muazzez Ersoy bu sefer ise adına açılan sahte hesapları üzerinden yakın çevresine mesajlar gönderildiğini açıklayarak sosyal medya hesabından yeni bir paylaştı.

Dolandırıcılar Muazzez Ersoy'un peşini bırakmıyor! Takipçilerini uyardı

Muazzez Ersoy, WhatsApp konuşmalarının ekran görüntülerini de paylaşarak "Amacını henüz bilemediğimiz şahıs ya da şahıslar tarafından, yakın çevreme Whatsapp mesajları atılmaya başlamış. Mesajlaşmak benim tarzım olmadığı için, durum dikkat çekmiş... Dün haberimiz oldu, avukatım hukuki sürece başladı. Kimsenin zarar görmemesi, dolandırılmaması adına buradan ivedilikle ekran görüntüsünü paylaşmayı ve yakınlarımı uyarmayı uygun gördüm. Lütfen, size de ulaşıldıysa bildirin... Bu mesajlar ve telefon numarası bana ait değildir...." dedi.

Dolandırıcılar Muazzez Ersoy'un peşini bırakmıyor! Takipçilerini uyardı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meral Kaplan'a hapis şoku! İstenen ceza belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Liam Payne'nin vefatından sorumlu tutulan Simon Cowell ilk kez konuştu
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#whatsapp
#sahte hesap
#Uyarı
#Muazzez Ersoy
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.