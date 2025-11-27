Meral Kaplan'a hapis şoku! İstenen ceza belli oldu

Sevda Çiçeği, Laz Vampir Tirakula, ve Adab-ı Muaşeret gibi yapımlarda rol alan Meral Kaplan hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle, tanınmış sunucu ve oyuncu Meral Kaplan'ın sahibi olduğu Beşiktaş'taki bir merkez mercek altına alındı. Soruşturma, Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün denetimi ve şikayeti üzerine başlatıldı.

MERAL KAPLAN HAKKINDA 3 YILA KADAR HAPİS ŞOKU

İddianameye göre merkezin sahibi oyuncu Meral Kaplan asistanı Azra Bolkar ve yardımcısı Bahar Uysal, şüpheli olarak yer alıyor. 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve 1219 Sayılı Tababet Kanunu'na muhalefet suçlamaları bulunuyor.

MERAL KAPLAN'IN SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan şüphelilerin savunmaları dikkat çekti. Merkez sahibi Meral Kaplan, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, merkezde kullanılan cihazın tıbbi bir cihaz olmadığını, bunun bir "biorezonans" yöntemi olduğunu ve bir uzmanlık gerektirmediğini savundu. Diğer şüpheliler Azra Bolkar ve Bahar Uysal ise, Kaplan'ın yanında asistan ve yardımcı olarak sigortalı çalıştıklarını, yetkisiz bir işlem yapmadıklarını öne sürdü.