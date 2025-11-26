Liam Payne'nin vefatından sorumlu tutulan Simon Cowell ilk kez konuştu

One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne, Arjantin'de kaldığı otelde ölü bulunmuştu. Görgü tanıklarının 'uyuşturucu ve alkolün' etkisi altında olabilecek saldırgan bir adamın otelde bulunduğunu belirterek polisi aradığı öğrenilmişti.

LIAM PAYNE'NİN ÖLÜMÜ SONRASI ÇEŞİTLİ İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, şarkıcının cesedinin otelin iç avlusunda bulunduğunu doğrulamıştı. Otopsi raporuna göre, Payne'in ölümüne "birden fazla travma, iç ve dış kanama ile düşme sonucu kafatası yaralanması" neden oldu. BBC'nin haberine göre, şarkıcının "büyük bir yükseklikten düşmeye bağlı olarak" 25 yaralanması olduğu belirtildi.

1 yıl hayatını kaybeden ünlü şarkıcının ölüm nedeni gizemini hala korurken, televizyon yapımcısı Simon Cowell Payne'in yaşadığı zorluklardan kendisinin sorumlu olduğu yönündeki haberlere dair ilk kez konuştu.

Cowell, "Bunların hiçbirini okumuyorum çünkü okursam, kendinize işkence edersiniz. Biriyle sözleşme imzaladıktan 10 yıl sonra, aslında birinin hayatından sorumlu olduğunuzu düşünmek mi? Bunu yapamazsınız" dedi.