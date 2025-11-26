Menü Kapat
 | Dilek Ulusan

Liam Payne'nin vefatından sorumlu tutulan Simon Cowell ilk kez konuştu

One Direction grubu üyesi Liam Payne geçen yıl kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefatı sonrası ailesi ve sevenleri büyük üzüntü yaşarken, vefatından sorumlu olduğu iddia edilen Simon Cowell 1 yıl sonra ilk kez konuştu.

Liam Payne'nin vefatından sorumlu tutulan Simon Cowell ilk kez konuştu
One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne, Arjantin'de kaldığı otelde ölü bulunmuştu. Görgü tanıklarının 'uyuşturucu ve alkolün' etkisi altında olabilecek saldırgan bir adamın otelde bulunduğunu belirterek polisi aradığı öğrenilmişti.

LIAM PAYNE'NİN ÖLÜMÜ SONRASI ÇEŞİTLİ İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, şarkıcının cesedinin otelin iç avlusunda bulunduğunu doğrulamıştı. raporuna göre, Payne'in ölümüne "birden fazla travma, iç ve dış kanama ile düşme sonucu kafatası yaralanması" neden oldu. BBC'nin haberine göre, şarkıcının "büyük bir yükseklikten düşmeye bağlı olarak" 25 yaralanması olduğu belirtildi.

Liam Payne'nin vefatından sorumlu tutulan Simon Cowell ilk kez konuştu

1 yıl hayatını kaybeden ünlü şarkıcının nedeni gizemini hala korurken, televizyon yapımcısı Simon Cowell Payne'in yaşadığı zorluklardan kendisinin sorumlu olduğu yönündeki haberlere dair ilk kez konuştu.

Liam Payne'nin vefatından sorumlu tutulan Simon Cowell ilk kez konuştu

Cowell, "Bunların hiçbirini okumuyorum çünkü okursam, kendinize işkence edersiniz. Biriyle sözleşme imzaladıktan 10 yıl sonra, aslında birinin hayatından sorumlu olduğunuzu düşünmek mi? Bunu yapamazsınız" dedi.

