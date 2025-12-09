Şanlıurfa'da kardeş cinayeti! 13 yaşındaki çocuk öldü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Ağveren Mahallesi'nde iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ağabeyi A.B. tarafından silahla vurulan 13 yaşındaki M.D'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Olayın ardından kaçan A.B’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.