Şanlıurfa'da kardeş cinayeti! 13 yaşındaki çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Ağveren Mahallesi'nde iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri, ağabeyi A.B. tarafından silahla vurulan 13 yaşındaki M.D'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

POLİS KAÇAN KATİLİN PEŞİNDE

Olayın ardından kaçan A.B’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.