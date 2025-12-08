Mal paylaşımı kardeşleri birbirine düşürdü! Sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuştu

İstanbul Başakşehir'de meydana gelen olayda; iki kardeş arasında mal paylaşımı nedeniyle başlayan tartışma akrabaların da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

SOPA, KEMER, BIÇAK...

Kavgada sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuştu. Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmak için büyük çaba gösterdi.

BİR KİŞİ BIÇAKLANDI

Kavga sırasında kardeşlerden birinin bıçaklanarak yaralandığı ileri sürüldü. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.