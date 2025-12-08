Menü Kapat
İstanbul
Dondurucu kış geliyor! Meteoroloji 8 ili uyardı: Yoğun kar yağacak

Meteoroloji'den alınan hava durumu verilerine göre yurt genelinde sağanak, kar ve fırtına etkisini gösterecek. Marmara, Batı Karadeniz, Akdeniz'in orta ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde sağanak görülecek. Ayrıca 8 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor.

KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
08.12.2025
08:47
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
08:55

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz'in doğu kesimleri, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu (Erzincan, Erzurum, Ardahan, Van ve Iğdır Hariç), Güneydoğu Anadolu(Şanlıurfa hariç) ve Giresun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Dondurucu kış geliyor! Meteoroloji 8 ili uyardı: Yoğun kar yağacak

Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Giresun'un iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Dondurucu kış geliyor! Meteoroloji 8 ili uyardı: Yoğun kar yağacak

8 İLDE KAR YAĞIŞI

Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Van, Ağrı, Bitlis ve Hakkari'de kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Dondurucu kış geliyor! Meteoroloji 8 ili uyardı: Yoğun kar yağacak

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

2 İLDE SARI KODLU UYARI

Yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Bingöl, Muş ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışının etkili olacağı Van ve Hakkari için sarı kodlu uyarı yapıldı.

MGM'den yapılan uyarıda, "Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yağmur, karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar bekleniyor. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen yağış nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Dondurucu kış geliyor! Meteoroloji 8 ili uyardı: Yoğun kar yağacak

3 BÖLGEDE KUVVETLİ RÜZGAR!

Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

8 Aralık 2025 tarihinde bölgelere göre hava durumunun ayrıntıları şöyle...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın doğu çevrelerinin aralıklı sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mersin ve Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyılarında yer yer kuvvetli olmak üzere, Sinop haricinde bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Giresun çevrelerinin yer yer yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Iğdır haricinde bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması beklenmektedir.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa haricinde bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

#Gündem
