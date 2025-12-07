Menü Kapat
Onur Kaya
 07.12.2025

23 ilde sarı alarm! Meteoroloji tek tek uyardı: Batıda sağanak, doğuda kar var

Kış etkisini hissettirmeye başladı, pazar günü 23 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, yurdun batısında sağanak, doğusunda kar yağışı etkili olacak. İstanbul'da gün boyunca etkili olacak yağmur nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
07.12.2025
saat ikonu 08:34
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
saat ikonu 08:37

Genel Müdürlüğü 7 Aralık 2025 tarihli raporunu paylaştı. Türkiye genelinde pazar günü hava çok bulutlu, Güney Ege ile Çanakkale, İzmir, Zonguldak, Bolu ve Karabük çevreleri dışında kalan bütün bölgeler aralıklı yağışlı geçecek.

23 ilde sarı alarm! Meteoroloji tek tek uyardı: Batıda sağanak, doğuda kar var

Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevreleri, Antalya’nın doğu kıyıları, Erzurum’un güneyinde kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

23 ilde sarı alarm! Meteoroloji tek tek uyardı: Batıda sağanak, doğuda kar var

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

23 ilde sarı alarm! Meteoroloji tek tek uyardı: Batıda sağanak, doğuda kar var

3 BÖLGEDE SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz azalması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgar etkili olacak. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

23 ilde sarı alarm! Meteoroloji tek tek uyardı: Batıda sağanak, doğuda kar var

23 İLDE SARI KODLU ALARM

İstanbul, Kocaeli, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir, Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yağışların Bingöl, Bitlis, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Van, Şırnak ve Hakkari'de kar şekilde olması bekleniyor.

23 ilde sarı alarm! Meteoroloji tek tek uyardı: Batıda sağanak, doğuda kar var

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (7 ARALIK 2025 PAZAR)

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

  • BURSA °C, 13°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • ÇANAKKALE °C, 15°C
    Çok bulutlu
  • İSTANBUL °C, 14°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • KIRKLARELİ °C, 11°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • DENİZLİ °C, 15°C
    Çok bulutlu
  • İZMİR °C, 17°C
    Çok bulutlu
  • MUĞLA °C, 14°C
    Çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya’nın doğu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • ADANA °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ANTALYA °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde doğu kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • HATAY °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ISPARTA °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ANKARA °C, 11°C
    Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
  • ESKİŞEHİR °C, 11°C
    Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
  • KONYA °C, 12°C
    Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
  • NEVŞEHİR °C, 11°C
    Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Düzce, Bartın ve Sinop çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • BOLU °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • DÜZCE °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
  • SİNOP °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
  • ZONGULDAK °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

  • AMASYA °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
  • RİZE °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • SAMSUN °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
  • TRABZON °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum’un güneyinde kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

  • ERZURUM °C, 7°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • KARS °C, 5°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
  • MALATYA °C, 8°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • VAN °C, 10°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • BATMAN °C, 15°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • DİYARBAKIR °C, 14°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • GAZİANTEP °C, 13°C
    Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
  • MARDİN °C, 12°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
