16°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: 4 gün boyunca sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye'nin doğu illerine 4 günlük bir kar yağışı geliyor. Yarın başlayacak olan kar yağışının çarşamba gününe kadar devam edeceği bildirildi. İşte kar yağışının etkili olacağı iller...

Genel Müdürlüğü için alarm verdi. Yayımlanan 5 günlük hava raporunda kar yağışı beklenen iller tek tek uyarıldı. Yarın başlayacak olan kar yağışının günlerce devam edeceği bildirildi. Öte yandan AKOM ve valiliklerden 7 Aralık Pazar günü için birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: 4 gün boyunca sürecek

YARIN BİRÇOK KENTTE KAR VAR

7 Aralık Pazar günü, Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkari'de kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: 4 gün boyunca sürecek

8 Aralık Pazartesi günü, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkari'de kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: 4 gün boyunca sürecek

9 Aralık Salı; Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari'de yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: 4 gün boyunca sürecek

10 Aralık Çarşamba, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari'de kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: 4 gün boyunca sürecek

BİRÇOK KENT BEYAZA BÜRÜNECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş ve Şırnak çevreleri ile Erzincan ve Erzurum'un güney kesimlerinde kuvvetli olması öngörülen yağışların, özellikle Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Erzurum ve Erzincan'ın güneyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: 4 gün boyunca sürecek

Güneydoğu Anadolu'da yarın beklenen yağışların Adıyaman, Mardin ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde, Marmara'daki yağışların ise İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

