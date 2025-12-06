Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: 4 gün boyunca sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı için alarm verdi. Yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporunda kar yağışı beklenen iller tek tek uyarıldı. Yarın başlayacak olan kar yağışının günlerce devam edeceği bildirildi. Öte yandan AKOM ve valiliklerden 7 Aralık Pazar günü için birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulunuldu.

YARIN BİRÇOK KENTTE KAR VAR

7 Aralık Pazar günü, Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkari'de kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

8 Aralık Pazartesi günü, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkari'de kar yağışı bekleniyor.

9 Aralık Salı; Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari'de yoğun kar yağışı bekleniyor.

10 Aralık Çarşamba, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari'de kar yağışı beklendiği bildirildi.

BİRÇOK KENT BEYAZA BÜRÜNECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş ve Şırnak çevreleri ile Erzincan ve Erzurum'un güney kesimlerinde kuvvetli olması öngörülen yağışların, özellikle Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Erzurum ve Erzincan'ın güneyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da yarın beklenen yağışların Adıyaman, Mardin ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde, Marmara'daki yağışların ise İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.