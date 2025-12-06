Menü Kapat
 Berkay Alptekin

Çernobil tekrar uyandı! İHA saldırısı sonrası "tabut" delindi

Çernobil nükleer santralinde koruma kalkanının İHA saldırısı sonucu delindiği ve radyasyonu engelleme işlevini kaybettiği bildirildi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), saldırının yapının güvenlik kapasitesini zayıflattığını belirterek kapsamlı bir yenilemenin gerekli olduğunu kaydetti.

Çernobil tekrar uyandı! İHA saldırısı sonrası
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.12.2025
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
saat ikonu 15:02

topraklarında kalan ve Sovyetler Birliği döneminde patlayan dünyanın en büyük nükleer felaketi Çernobil yeniden uyanabilir.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) açıklamasına göre Çernobil'in koruma kalkanı olan 'tabutun' üzerine örtülen koruyucu metal örtü, İHA saldırısı sonucu Şubat ayında delindi.

UAEK'e göre kalkanın artık ana işlevi olan radyasyonu engelleme görevini yerine getiremediğini açıkladı. Ajans hasarın yapının güvenlik kapasitesini zayıflattığını bildirdi.

39 yıl sonra hala akıtan ve çevreyi zehirleyen Çernobil'in, havaya radyasyon akıtmasını önleyen kalkanı etkisiz hale geldi.

Çernobil tekrar uyandı! İHA saldırısı sonrası "tabut" delindi

KORUYUCU ÖZELLİĞİNİ KAYBETTİ

UAEK Başkanı Rafael Grossi, taşıyıcı yapılar ile izleme sistemlerinde kalıcı bir hasara rastlanmadığını ifade etti. Ancak tesisin radyasyonu tutma kapasitesinin artık kaybedildiğinin altını çizdi.

Şubat saldırısı 2019’da tamamlanan ve 1.5 milyar Euro'ya mal olan yeni güvenli muhafaza yapısında bir delik açtı.

Grossi bazı onarımların yapıldığını söyledi ve kapsamlı bir yenilemenin gerekli olduğunu ekledi. Birleşmiş Milletler radyasyon seviyelerinin normal kaldığını duyurdu.

Ukrayna, saldırıda kullanılan dronun tarafından gönderildiğini açıkladı. Moskova ise bu suçlamayı geri çevirerek olayın “Rusya’yı itibarsızlaştırmaya yönelik bir Ukrayna operasyonu” olduğunu ileri sürdü.

Çernobil tekrar uyandı! İHA saldırısı sonrası "tabut" delindi

ÇERNOBİL'İN TABUTU

Çernobil patlaması 1986’da Sovyetler Birliği döneminde yaşandı ve radyasyon Avrupa’ya yayıldı. O dönemde reaktörün üstüne ömrü 30 yıl olan beton bir "lahit" yapıldı.

Çernobilin mezarı da radyasyonu tutmakta yeterli olmayınca, üzerine bir de metalden bir örtü yapıldı.

Çelikten inşa edilen dev örtü, yıkılmış reaktörün yanında inşa edildi ve raylar üzerinde yerine taşındı.

Yeni örtü bu lahdi ve altındaki yıkık reaktör binasını uzun yıllara yayılan söküm sürecinde güvenli biçimde kapatmak için tasarlanmıştı. Ancak şimdi yeniden onarılması gerekecek.

Çernobil tekrar uyandı! İHA saldırısı sonrası "tabut" delindi
