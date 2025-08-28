Menü Kapat
TGRT Haber
 Berkay Alptekin

Ukrayna'da ikinci Çernobil felaketi! Radyoaktif arazide tarım yapıp piyasaya sürdüler

Ukraynalı savcılar, Çernobil felaketi sonrası radyoaktif toprakta yasa dışı tarım yapan kişiler hakkında soruşturma başlattı. İddialara göre, yetkililer ve iş insanları 1.790 hektar radyoaktif alanlarda ayçiçeği yetiştirdi ve ürünleri satarak 6.5 milyon TL kazanç elde ettiler.

Ukrayna'da ikinci Çernobil felaketi! Radyoaktif arazide tarım yapıp piyasaya sürdüler
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 09:37
|
28.08.2025
28.08.2025
saat ikonu 09:37

Ukraynalı savcılar, 1986 Çernobil nükleer felaketinin ardından radyoaktif olarak kirlenen topraklarda yasa dışı tarım yapıp ürünleri sattıkları gerekçesiyle bazı yetkililer ve iş insanları hakkında soruşturma başlattı.

Olay, 'nın başkenti Kiev’in kuzeybatısındaki Zhytomyr bölgesinde ortaya çıktı. İddialara göre, bir köy muhtarı, bir arazi ölçümcüsü ve dört özel şirketin yöneticisi, 1.790 hektarlık radyoaktif toprakta ayçiçeği yetiştirmek için anlaşmalar yaptı ve ürünleri ekmek fabrikalarına sattı.

Ukrayna'da ikinci Çernobil felaketi! Radyoaktif arazide tarım yapıp piyasaya sürdüler

YÜZLERCE TON RADYOAKTİF ÜRÜN SATILDI

Savcılık, söz konusu faaliyetler kapsamında bir grubun, 6.6 milyon Grivna'lık (yaklaşık 6.5 milyon TL) 360 ton ayçiçeği hasadı gerçekleştirdiğini ve ürünlerin hem bölge dışına ihraç edildiği hem de iç piyasada satıldığını ortaya çıkardı.

Soruşturma makamları ayrıca, söz konusu faaliyet nedeniyle devletin yaklaşık 102 bin euro zarar gördüğünü açıkladı.

Şüpheliler hakkında görev suistimali, güvenliği kurallarını ihlal, mal ve para zimmeti ile suçlamaları yöneltildi. Mahkemeler, şüpheliler hakkında mal varlığına el koyma ve önleyici tedbirler değerlendiriyor.

Ukrayna'da ikinci Çernobil felaketi! Radyoaktif arazide tarım yapıp piyasaya sürdüler

TARİHİN EN KÖTÜSÜ

Ukrayna'da 26 Nisan 1986’da gerçekleşen Çernobil felaketi, tarihin en kötü nükleer kazası olarak kayıtlara geçti. Reaktör patlaması, Ukrayna, Belarus başta olmak üzere bölge geneline madde yaymış; 350 bin kişi tahliye edilse de kazanın etkisi nedeniyle binlerce kişi radyasyona bağlı kanser ve diğer hastalıklara yakalanmıştı.

Ukrayna'da ikinci Çernobil felaketi! Radyoaktif arazide tarım yapıp piyasaya sürdüler
