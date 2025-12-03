Trump'tan Venezuela'ya yeni gözdağı: Karadan da saldırırız

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen 2 saatten uzun süren kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Uyuşturucu şebekelerine yönelik operasyonların kapsamının genişletileceğini belirten Trump, kara saldırılarının yakın olduğunu söyledi.

"GEREKİRSE VENEZUELA'YA KARADAN DA SALDIRACAĞIZ"

Venezuela'yı hedef alan Trump, "O gemilerin ortadan kaldırılmasını istiyorum ve gerekirse denizde olduğu gibi (Venezuela) topraklarına da saldırı yapacağız. Artık denizden gelen çok az şey var. Uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan kişilere yönelik kara saldırıları, bulundukları yerden bağımsız olarak yasa dışı ticarete karışan herkesi hedef alacak. Onların nerede yaşadığını biliyoruz. Çok yakında buna başlayacağız. Belirli bir ülkeden veya herhangi bir ülkeden gelirlerse gelsin fark etmez, kim olursa ülkemize uyuşturucu satan herkes saldırıya uğrayabilir" dedi.

Trump, "Venezuela çok kötü davrandı. Hapishanelerini ülkemize boşaltıyorlar. Uyuşturucu satıcılarını, bağımlıları, istemediğimiz insanları gönderiyorlar" dedi.

" RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINI SONA ERDİRMEYİ UMUYORUM"

Rusya ve Ukrayna arasında yürütülen barış görüşmelerine değinen Trump, "Dokuzuncu savaşı sona erdirmeyi umuyorum. Her savaş için Nobel Barış Ödülü almalıyım ama açgözlü olmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, 78 ülkenin kendisini Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesinden onur duyduğunu da belirterek, "Neredeyse 100 ülke tarafından aday gösterildim ama ödülü alamadım. Sorun değil, birçok hayat kurtardım" dedi.

"İRAN KORKU FAKTÖRÜ AÇISINDAN ÇOK GERİLEDİ"

İran'ın nükleer kapasitesinin ortadan kaldırılmasının bölge dinamiklerini değiştirdiğini söyleyen Trump, "İran korku faktörü açısından çok geriledi. Artık Orta Doğu'nun zorbaları değiller. Irak da çok farklı bir yer haline geldi" ifadelerini kullandı.

"ELON MUSK İLE TEKRAR ARKADAŞ OLUP OLMADIĞIMIZI BİLMİYORUM"

ABD'li iş insanı Elon Musk ile ilişkisine dair soruya Trump, "Tekrar arkadaş olup olmadığımızı bilmiyorum ama sanırım iyi anlaşıyoruz. Herkesi elektrikli araba almaya zorunlu kılmadığım için aramızda gerginlik olmuş olabilir" dedi.

"SALDIRI YAPACAK TEKNE BULMAKTA ZORLANIYORUZ"

Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonlarda önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Şu anda saldırı düzenleyecek tekne bulmakta zorlanıyoruz. Bu nedenle kısa bir ara verdik" dedi.