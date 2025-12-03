Ankara'da akla durgunluk veren israf görüntüleri! Kilolarca sucuk, kavurma, salam, sosis...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce boş bir araziye atılmış çok miktarda et ürünü bulundu. Bölgeden geçen bir vatandaşın dikkati sayesinde ortaya çıkan olayda, araziye gelişigüzel şekilde atılmış vaziyette sucuk, kavurma ve salam gibi ürünler tespit edildi. Ne amaçla ve kimler tarafından bırakıldığı henüz belirlenemeyen bu durum, görenleri şaşkına çevirdi. Durumu cep telefonuyla kaydeden vatandaşın ihbarı üzerine, olay yerine hızla yetkililer sevk edildi. Ekipler, israf edilen çok sayıdaki ürünün kaynağını ve neden araziye atıldığını tespit etmek amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı.