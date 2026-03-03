'Hem acemiyim hem oruçluyum' uyarısı gündem oldu!

Diyarbakır'da bir sürücü, aracının arkasına yazdığı 'Hem acemiyim hem oruçluyum uzak durun' yazısı, görenleri gülümsetti.



Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bağlı Talaytepe Mahallesi'nde acemi bir sürücünün aracın arkasına yazdığı yazı izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü. Sürücü A4 kağıdına yazdığı ve aracın arkasına astığı 'Hem acemiyim hem oruçluyum uzak durun' yazısıyla dikkatleri üzerine çekti. O anlar görenlerin yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

Sürücü, daha sonra aracını park ettiği yerden çıkararak trafiğe karıştı.