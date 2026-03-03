ABD ve İsrail saldırısında ölen 153 çocuğun cenazesine binler katıldı

ABD ve İsrail saldırısında hedef alınan İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokulda hayatını kaybeden öğrenciler için cenaze töreni düzenlendi. İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde düzenlenen cenaze törenine öğrencilerin aileleri ve resmi makamların yanı sıra binlerce kişi katıldı. Hayatını kaybeden çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.