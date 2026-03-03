Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Hamaney trafik ışıklarından izlendi! İsrail'in gözü senelerdir üzerindeydi

İsrail'in senelerce öldürülen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i izlediği ortaya çıktı. İngiliz Financial Times gazetesi, İsrail'in yıllarca önce Tahran'daki trafik kameralarına sızarak Hamaney'i takip ettiğini yazdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 12:58

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yönetici öldürüldü. ABD basını, Hamaney'in yeri konusunda Amerika Merkezi İstihbarat Merkezi'nin (), İsrail'e bilgi verdiğini, saldırıyı ise Tel Aviv'in gerçekleştirdiğini yazdı. İngiliz basınından Financial Times ise İsrailli istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in senelerdir Hamaney'i neredeyse adım adım izlediğini ifade etti.

Hamaney trafik ışıklarından izlendi! İsrail'in gözü senelerdir üzerindeydi

0:00 163
HABERİN ÖZETİ

Hamaney trafik ışıklarından izlendi! İsrail'in gözü senelerdir üzerindeydi

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İsrail'in ortak saldırıları sonucunda İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yönetici, İsrail'in yıllarca süren istihbarat takibi ve ABD'nin verdiği bilgilerle öldürüldü.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve üst düzey yöneticiler, ABD ve İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybetti.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Hamaney'in konumu hakkında İsrail'e bilgi sağladı.
İsrail istihbaratı, yıllarca Tahran trafik kameralarına ve cep telefonu şebekelerine sızarak Hamaney'in günlük hareketlerini detaylıca izledi.
Saldırı günü, İsrail uyarıları engellemek amacıyla toplantı yerinin yakınındaki cep telefonu antenlerini devre dışı bıraktı.
İsrail savaş uçakları, Hamaney'in yerleşkesine 30 hassas füze ateşleyerek saldırıyı gerçekleştirdi.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Hamaney trafik ışıklarından izlendi! İsrail'in gözü senelerdir üzerindeydi

ARABASINI NEREYE PARK ETTİKLERİNİ BİLE BİLİYORLARDI

Habere göre İsrail istihbaratı yıllar önce Tahran'daki trafik kameralarına sızdı ve Hamaney dahil İranlı üst düzey liderlerin günlük hareketlerini izledi. Görüntüler şifrelenerek Tel Aviv ve İsrail'in güneyindeki sunuculara aktarıldı.

Özellikle Hamaney'in yerleşkesine yakın Pasteur Caddesindeki kameranın çok faydalı bir açısının olduğu, bu açıyla korumaların ve şoförlerin faaliyetlerinin gözlemlendiği, nereye park ettikleri, ne zaman geldikleri, kime eşlik ettikleri ve sıkı güvenlik önlemleri altındaki Hamaney'in yerleşkesinde günlük rutin hakkında bilgi edinmeye imkan sağladığı belirtildi.

Hamaney trafik ışıklarından izlendi! İsrail'in gözü senelerdir üzerindeydi

CEP TELEFONU ŞEBEKELERİNE DE SIZDILAR

Habere göre İsrail aynı zamanda İran'ın cep telefonu şebekelerine sızarak İranlı üst düzey isimlerin hareketleri hakkında ek bilgiler elde etti. Habere göre İsrail, İran liderleri ve faaliyetleri hakkında yıllarca topladığı devasa veri yığınlarını ayıklamak için araçlarını ve algoritmalarını kullandı.

Hamaney trafik ışıklarından izlendi! İsrail'in gözü senelerdir üzerindeydi

TELEFONU HEP MEŞGUL GÖRÜNDÜ, UYARI ALAMADI

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) ise Hamaney'in katıldığı toplantının planlandığı gibi gerçekleştiğini doğrulayabilecek bir "insan kaynağının" olduğu aktarıldı.

İsrail ayrıca cumartesi günü Hamaney'in güvenlik ekibinin saldırı hakkında uyarı almasını engellemek için toplantı yerinin yakınındaki cep telefonu antenlerini devre dışı bıraktı ve böylece telefonları "meşgul" olarak görünürken, uyarı almaları engellendi. İsrailli istihbarat yetkilisi, "Tahran'ı Kudüs kadar iyi tanıyorduk" ifadesini kullandı.

Hamaney trafik ışıklarından izlendi! İsrail'in gözü senelerdir üzerindeydi

HAMANEY'E SALDIRI GÜNÜ

İsrail'in yıllar süren istihbarat faaliyetleriyle Hamaney'i saldırıya uğradığı cumartesi günkü toplantıya kadar takip edebildi. Habere göre ABD istihbaratı, Hamaney'in cumartesi sabahı kendi yerleşkesinde üst düzey İranlı yetkilerle bir toplantıya katılacağını kendi kaynağından teyit etti.

Saatlerce havada olduğu belirtilen İsrail savaş uçakları Hamaney'in yerleşkesine 30 hassas füze ateşledi ve Hamaney ile üst düzey İranlı yetkililer öldürüldü.

Hamaney trafik ışıklarından izlendi! İsrail'in gözü senelerdir üzerindeydi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ali Hamaney neden sığınağa gitmedi? Aldığı karar hayatına mal oldu
İran dini lideri Hamaney nasıl öldürüldü? ABD yerini buldu, İsrail saldırıyı yaptı
ETİKETLER
#yapay zeka
#cıa
#İran Saldirisi
#Hamaney Ölümü
#İsrail İstihbaratı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.