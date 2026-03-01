İran dini lideri Hamaney nasıl öldürüldü? ABD yerini buldu, İsrail saldırıyı yaptı

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları sürerken Tahran da misilleme saldırılarına devam ediyor. İran'ı karıştıran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesine ilişkin detaylar ise belli olmaya başladı. ABD medyasından New York Times, Hamaney'in yerini, Merkezi İstihbarat Merkezi'nin (CIA) bulduğunu yazdı.

CIA HAMANEY'İN YERİNİ BULDU VE İSRAİL'E İLETTİ

New York Times'da yer alan habere göre, Hamaney CIA tarafından takipteydi. CIA, cumartesi sabahı Tahran'ın kalbindeki bir liderlik yerleşkesinde üst düzey İranlı yetkililerin bir toplantısının yapılacağını öğrendi. En önemlisi, CIA dini liderin de orada olacağını öğrendi. ABD ve İsrail bu istihbaratın ardından saldırıların zamanlamasını kararlaştırdı.

New York Times, ''Bu bilgi, iki ülke için kritik ve erken bir zafer elde etme fırsatı oluşturdu: Üst düzey İranlı yetkililerin ortadan kaldırılması ve Ayetullah Hamaney'in öldürülmesi" yorumunu yaptı.

CIA, Hamaney'in yeri konusunda 'yüksek doğruluk' sunan istihbaratını İsrail'e iletti.

BİLGİ SIZINTISI SALDIRI ZAMANINI DEĞİŞTİRDİ

Habere göre, ilk olarak gece karanlığında bir saldırı düşünüldü. Fakat Tahran'daki hükümet yerleşkesinde yapılacak toplantı hakkındaki bilgilerden yararlanmak için zamanlamayı değiştirme kararı aldılar.

Liderler, İran Cumhurbaşkanlığı, Yüksek Lider ve İran Ulusal Güvenlik Konseyi ofislerinin bulunduğu yerde bir araya gelecekti. İsrail, toplantıya İran'ın üst düzey savunma yetkililerinin de katılacağına dair bilgi aldı. Bunlar arasında İslam Devrim Muhafızları Başkomutanı Muhammed Pakpur, Savunma Bakanı Aziz Nasirzade, Askeri Konsey Başkanı Amiral Ali Şamkhani, İslam Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Seyyed Majid Musavi, İstihbarat Bakan Yardımcısı Muhammed Şirazi ve diğerleri vardı.

HAMANEY NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Cumartesi sabahı saat 6 civarında İsrail savaş uçakları üslerinden havalandı. Saldırı için az sayıda, uzun menzilli ve son derece isabetli mühimmatla donatılmış uçaklar seçildi. Uçakların kalkışından iki saat beş dakika sonra, Tahran'da saat 09:40 civarında, uzun menzilli füzeler yerleşkeye isabet etti. Saldırı sırasında, İran'ın üst düzey ulusal güvenlik yetkilileri yerleşkenin bir binasındaydı. Hamaney ise yakındaki başka bir binadaydı.

New York Times tarafından incelenen bir mesajda, İsrailli bir savunma yetkilisi, "Bu sabahki saldırı, Tahran'da birkaç noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirildi; bunlardan birinde İran'ın siyasi-güvenlik kademesinin üst düzey isimleri toplanmıştı" diye yazdı.

Yetkili, İran'ın savaşa hazırlanmasına rağmen, İsrail'in yerleşkeye yönelik saldırısıyla "taktiksel sürpriz" elde etmeyi başardığını söyledi.