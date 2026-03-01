Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 | Berrak Arıcan Baş

İran dini lideri Hamaney nasıl öldürüldü? ABD yerini buldu, İsrail saldırıyı yaptı

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları devam ederken dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesine dair detaylar ortaya çıktı. Hamaney'in yerinin ABD Merkezi İstihbarat Merkezi'nin (CIA) bulduğu, saldırıyı ise İsrail'in gerçekleştirdiği aktarıldı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 09:50

ve 'in, 'a yönelik saldırıları sürerken Tahran da misilleme saldırılarına devam ediyor. İran'ı karıştıran dini lideri Ayetullah Ali 'in öldürülmesine ilişkin detaylar ise belli olmaya başladı. ABD medyasından New York Times, Hamaney'in yerini, Merkezi İstihbarat Merkezi'nin () bulduğunu yazdı.

New York Times'ın haberine göre, CIA'nın sağladığı istihbaratla Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'daki bir toplantıda bulunacağının öğrenilmesi üzerine ABD ve İsrail eş zamanlı saldırılar düzenleyerek Hamaney'in öldürülmesini hedefledi.
CIA, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'da üst düzey İranlı yetkililerin katılacağı bir toplantıda bulunacağını öğrendi.
CIA, elde ettiği bu istihbaratı İsrail'e iletti ve saldırıların zamanlaması bu bilgiye göre ayarlandı.
İlk plan gece saldırısıyken, Hamaney'in de katılacağı toplantı bilgisiyle zamanlama değiştirildi.
İsrail, toplantıya İslam Devrim Muhafızları Başkomutanı Muhammed Pakpur, Savunma Bakanı Aziz Nasirzade ve diğer üst düzey yetkililerin de katılacağına dair bilgi aldı.
İsrail savaş uçakları, cumartesi sabahı saat 6 civarında havalanarak, Tahran'da saat 09:40 civarında yerleşkeye uzun menzilli füzelerle saldırdı.
Saldırı sırasında Hamaney yakındaki başka bir binadaydı, ancak haberde öldürüldüğüne dair kesin bir bilgi yer almıyor, sadece öldürülmesinin hedeflendiği belirtiliyor.
İran dini lideri Hamaney nasıl öldürüldü? ABD yerini buldu, İsrail saldırıyı yaptı

CIA HAMANEY'İN YERİNİ BULDU VE İSRAİL'E İLETTİ

New York Times'da yer alan habere göre, Hamaney CIA tarafından takipteydi. CIA, cumartesi sabahı Tahran'ın kalbindeki bir liderlik yerleşkesinde üst düzey İranlı yetkililerin bir toplantısının yapılacağını öğrendi. En önemlisi, CIA dini liderin de orada olacağını öğrendi. ABD ve İsrail bu istihbaratın ardından saldırıların zamanlamasını kararlaştırdı.

New York Times, ''Bu bilgi, iki ülke için kritik ve erken bir zafer elde etme fırsatı oluşturdu: Üst düzey İranlı yetkililerin ortadan kaldırılması ve Ayetullah Hamaney'in öldürülmesi" yorumunu yaptı.

CIA, Hamaney'in yeri konusunda 'yüksek doğruluk' sunan istihbaratını İsrail'e iletti.

İran dini lideri Hamaney nasıl öldürüldü? ABD yerini buldu, İsrail saldırıyı yaptı

BİLGİ SIZINTISI SALDIRI ZAMANINI DEĞİŞTİRDİ

Habere göre, ilk olarak gece karanlığında bir saldırı düşünüldü. Fakat Tahran'daki hükümet yerleşkesinde yapılacak toplantı hakkındaki bilgilerden yararlanmak için zamanlamayı değiştirme kararı aldılar.

Liderler, İran Cumhurbaşkanlığı, Yüksek Lider ve İran Ulusal Güvenlik Konseyi ofislerinin bulunduğu yerde bir araya gelecekti. İsrail, toplantıya İran'ın üst düzey savunma yetkililerinin de katılacağına dair bilgi aldı. Bunlar arasında İslam Devrim Muhafızları Başkomutanı Muhammed Pakpur, Savunma Bakanı Aziz Nasirzade, Askeri Konsey Başkanı Amiral Ali Şamkhani, İslam Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Seyyed Majid Musavi, İstihbarat Bakan Yardımcısı Muhammed Şirazi ve diğerleri vardı.

İran dini lideri Hamaney nasıl öldürüldü? ABD yerini buldu, İsrail saldırıyı yaptı

HAMANEY NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Cumartesi sabahı saat 6 civarında İsrail savaş uçakları üslerinden havalandı. Saldırı için az sayıda, uzun menzilli ve son derece isabetli mühimmatla donatılmış uçaklar seçildi. Uçakların kalkışından iki saat beş dakika sonra, Tahran'da saat 09:40 civarında, uzun menzilli füzeler yerleşkeye isabet etti. Saldırı sırasında, İran'ın üst düzey ulusal güvenlik yetkilileri yerleşkenin bir binasındaydı. Hamaney ise yakındaki başka bir binadaydı.

New York Times tarafından incelenen bir mesajda, İsrailli bir savunma yetkilisi, "Bu sabahki saldırı, Tahran'da birkaç noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirildi; bunlardan birinde İran'ın siyasi-güvenlik kademesinin üst düzey isimleri toplanmıştı" diye yazdı.

Yetkili, İran'ın savaşa hazırlanmasına rağmen, İsrail'in yerleşkeye yönelik saldırısıyla "taktiksel sürpriz" elde etmeyi başardığını söyledi.

İran dini lideri Hamaney nasıl öldürüldü? ABD yerini buldu, İsrail saldırıyı yaptı
