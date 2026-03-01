Menü Kapat
Dünya
 | Selahattin Demirel

Hamaney'den sonra İran'ı neler bekliyor? İşte yaşanacak süreç

İran'ın dini lideri Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından İran yönetimini nasıl bir sürecin beklediği merak ediliyor. Ülkenin anayasasına göre Hamaney'den sonra yönetimde yaşanacaklar belli oldu.

Hamaney'den sonra İran'ı neler bekliyor? İşte yaşanacak süreç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 08:21
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 08:21

Umman'da başlayıp İsviçre'de devam eden müzakerelerin nasıl sonuçlanacağı merak edilirken ABD ve İsrail ortak hareket ederek İran'a saldırdı.

İRAN'DAKİ OKUL DA HEDEF ALINDI

Saldırılarda İran'daki bir ilkokul da hedef alınırken sadece bu eğitim kurumundaki saldırı sonucunda 115 kişinin hayatını kaybettiği ve ülke genelindeki saldırılarda da yaklaşık 250 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Hamaney'den sonra İran'ı neler bekliyor? İşte yaşanacak süreç

ÖLÜM HABERİNİ ABD VE İSRAİL AÇIKLADI

Saldırılar sürerken ABD ve İsrail'den İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğüne dair açıklamalar geldi ancak İran bu bilgiyi doğrulamadı.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DEVLET TELEVİZYONUNDA KABUL EDİLDİ

Hamaney'in ölüm haberi İran'ın devlet televizyonunda doğrulandı. İranlılar sabah saatlerinde meydanları doldurarak İsrail ve ABD'ye karşı protestolar düzenledi.

Hamaney'den sonra İran'ı neler bekliyor? İşte yaşanacak süreç

Hamaney'in ardından İran yönetimini nasıl bir sürecin beklediği de netleşmeye başladı. İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, Hamaney'in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının temsiliyetine ilişkin süreci anlattı.

İran devlet televizyonuna konuşan Muhbir, İran Anayasası'nın 111. maddesinin uygulanacağını söyledi.

Hamaney'den sonra İran'ı neler bekliyor? İşte yaşanacak süreç

"UZMANLAR MECLİSİ YENİ LİDERİ BELİRLEMEKLE YÜKÜMLÜ"

Muhbir, "Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin vefatı, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden bir fakih olmak üzere üç kişiden oluşan konsey, liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#orta doğu
#Abd İsrail
#İran Saldirisi
#Hamaney Ölümü
#İran Siyaseti
#Dünya
