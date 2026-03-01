Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

Hamaney'in ölüm haberini alan İranlılar meydanlara indi! Gözyaşları içinde ABD ve İsrail'e karşı slogan attılar

ABD-İsrail ortak saldırısına maruz kalan İran'da saldırılar sonucunda dini lider Hamaney'in öldürüldüğü doğrulanırken İranlılar meydanlara inerek ülkelerini savunan sloganlar attı. Hamaney'in resimlerini taşıyan halk gözyaşları içinde ABD ve İsrail'e tepki gösterdi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 07:35
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 07:46

İran devlet televizyonu "Devrimin ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Lideri Seyyed Ali Hamaney cumartesi sabahı başlayan ABD-İsrail saldırısında şehit edildi" ifadesiyle ABD ve İsrail'in ilk önce duyurduğu bilgiyi doğruladı.

HABERİN ÖZETİ

Hamaney'in ölüm haberini alan İranlılar meydanlara indi! Gözyaşları içinde ABD ve İsrail'e karşı slogan attılar

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
İran devlet televizyonu, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında ailesiyle birlikte şehit edildiğini duyurarak, ülkede 40 günlük yas ve misilleme çağrılarına yol açtı.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD-İsrail saldırısında ailesiyle birlikte şehit edildi.
İran hükümeti 40 günlük ulusal yas ilan etti ve saldırının "karşılıksız kalmayacağını" vurguladı.
İran Devrim Muhafızları, İsrail ve ABD üslerine karşı "ezici ve kararlı bir intikam" sözü verdi.
ABD ve İsrail'in birçok İran şehrine düzenlediği saldırılara İran, balistik füzelerle karşılık verdi.
Saldırılarda 201 ölü, 747 yaralı bildirilirken, ABD Başkanı Trump Hamaney'in ölümünü duyurdu ve operasyonların devam edeceğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

Fars Haber Ajansı da Hamaney'in "Cumartesi sabahı erken saatlerde görevini yerine getirirken ofisinde şehit edildiğini" ve kızı, damadı ve torununun da saldırılarda öldürüldüğünü bildirdi.

HALK MEYDANLARDA TOPLANDI

İran devlet televizyonunun dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında öldürüldüğünü açıklamasının ardından Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda kalabalıklar toplandı.

Hamaney'in ölüm haberini alan İranlılar meydanlara indi! Gözyaşları içinde ABD ve İsrail'e karşı slogan attılar

Meydanda toplanan insanlar İran bayrakları ve Hamaney'in portrelerini taşıdı. Kalabalıklar içinde ağlayanlar ve slogan atanlar görüldü.

40 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

İran hükümeti 40 günlük ulusal yas ilan etti ve 7 gün boyunca resmi kurumların faaliyetlerinin askıya alınmasını emretti. Yapılan açıklamada “Bu büyük suç karşılıksız kalmayacak ve İslam dünyasının tarihinde yeni bir sayfa yazılacak” denildi. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, Hamaney'in ölümünün “dünyanın tiranlarına karşı büyük bir ayaklanmanın” başlangıcı olacağını söyledi.

Hamaney'in ölüm haberini alan İranlılar meydanlara indi! Gözyaşları içinde ABD ve İsrail'e karşı slogan attılar

İMAM RIZA TÜBESİ'NE SİYAH BAYRAK ÇEKİLDİ

İran'ın birçok kentinde halk İran bayraklarıyla sokaklara indi. Tahran'da İnkılap Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Kum kentinde, Hz. Masume Türbesi'nde toplanan yüzlerce kişi ABD ve İsrail'i lanetledi. Öte yandan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin kubbesine siyah bayrak çekilirken bölgeye gelen İranlılar, Hamaney'in ölümü nedeniyle gözyaşı döktü.

Hamaney'in ölüm haberini alan İranlılar meydanlara indi! Gözyaşları içinde ABD ve İsrail'e karşı slogan attılar

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN İNTİKAM SÖZÜ

İran Devrim Muhafızları (İDGK), Hamaney'in öldürülmesinden sorumlu olanlara karşı “ezici ve kararlı bir intikam” sözü verdi ve IRNA'ya göre “yakın gelecekte” bölgedeki İsrail ve ABD üslerine karşı misilleme saldırıları başlatacağını duyurdu.

Hamaney'in ölüm haberini alan İranlılar meydanlara indi! Gözyaşları içinde ABD ve İsrail'e karşı slogan attılar

Açıklamada saldırılar “suç ve terör eylemi” olarak nitelendirildi ve “İran halkının katilleri ağır, kararlı ve pişmanlık uyandıracak bir cezayla cezalandırmak için intikam eli onları yalnız bırakmayacak” denildi.

İDGK, toplumun tüm kesimlerini birlik göstermek için ulusal savunma toplantılarına katılmaya çağırdı ve Hamaney'in yolunun “şehit olduktan sonra durmayacağını, aksine güç ve ihtişamla devam edeceğini” söyledi.

ÖNCE TRUMP DUYURDU

İran'ın resmi açıklamasından önce ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformunda "Tarihin en kötü figürlerinden biri olan Hameney öldü" sözüyle İran'ın dini liderinin ölümünü duyurdu.

Trump, paylaşımında "Ancak ağır ve hedef odaklı bombardıman, Ortadoğu'da ve hatta dünyada barış hedefimize ulaşmak için hafta boyunca veya gerektiği sürece kesintisiz olarak devam edecektir!" ifadelerine de yer verdi.

İSRAİL VE ABD ORTAK SALDIRI BAŞLATTI

Savaş, cumartesi sabahı erken saatlerde İsrail ve ABD'nin Tahran, İsfahan, Karaj, Kum, Tebriz, Buşehr, Kermanşah ve İlam dahil olmak üzere birçok İran şehrine düzenlediği saldırılarla başladı. İsrail operasyonu "önleyici bir saldırı" olarak nitelendirirken, Trump, gelişmeyi İran'ı hedef alan "büyük çaplı muharebe operasyonları" ismiyle duyurdu.

İsrail ve İran hava sahalarını kapattı. İsrail olağanüstü hal ilan etti ve siviller İran'ın karşı saldırılarına karşı sığınak aramaya çağrıldı. İran, İsrail'e onlarca balistik füze fırlattığını ve Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün'deki ABD hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini bildirdi. İran Kızılayı, saldırılarda 201 ölü ve 747 yaralı olduğunu açıkladı.

#İran Lideri Hamaney Öldürüldü
#Abd İsrail Saldırıları
#İran'da Ulusal Yas
#Devrim Muhafızları Intikam Yemini
#Trump'tan Açıklama
#Dünya
