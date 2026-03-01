Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Sürgündeki Rıza Pehlevi'den Hamaney açıklaması: Kana susamış despot

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ölümü sonrası açıklamalarda bulundu. Rıza Pehlevi İran halkına özgürlük çağrısı yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 06:24
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 06:27

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İran’ın Dini lideri ’in hayatını kaybetmesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Sürgündeki Rıza Pehlevi'den Hamaney açıklaması: Kana susamış despot

Hamaney’i "kana susamış bir despot" olarak niteleyen Pehlevi, "İran’ın en cesur evlatlarından on binlercesinin katili olan Hamaney, tarih sahnesinden silinmiştir. Onun ölümüyle birlikte İran İslam Cumhuriyeti fiilen sona ermiştir ve çok yakında tarihin çöplüğüne karışacaktır" ifadelerini kullandı.

Hamaney’in yerine birini getirmenin imkansız olduğunu öne süren Pehlevi, "Rejim kalıntılarının Hamaney'e bir halef atamaya yönelik her türlü girişimi daha en başından başarısız olmaya mahkumdur. Onun yerine kimi getirirlerse getirsinler, ne meşruiyeti ne de kalıcılığı olacaktır ve hiç şüphesiz rejimin suçlarına ortak sayılacaktır" dedi.

Sürgündeki Rıza Pehlevi'den Hamaney açıklaması: Kana susamış despot

PEHLEVİ’DEN İRAN GÜVENLİK GÜÇLERİNE ÇAĞRI

İran ordusuna ve kolluk kuvvetlerine seslenen Pehlevi, "Çökmekte olan bir rejimi ayakta tutma çabası sonuçsuz kalacaktır. Bu, ulusun yanında yer almak, İran’ın özgür ve müreffeh bir geleceğe istikrarlı geçişini sağlamak ve bu geleceğin inşasında rol almak için son fırsatınızdır" ifadelerini kullandı. Pehlevi, İran halkına ise, "Bu, büyük ulusal kutlamamızın başlangıcı olabilir; fakat yolun sonu değildir. Dikkatli ve hazırlıklı olun. Sokaklarda geniş ve kararlı bir varlık gösterme zamanı çok yakında. Birlik ve kararlılıkla nihai zafere ulaşacak, sevgili vatanımızın dört bir yanında İran’ın özgürlüğünü kutlayacağız" sözleriyle seslendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran, Hamaney'in ölüm haberini böyle duyurdu
ETİKETLER
#ayetullah ali hamaney
#Rıza Pehlevi
#İran Devrimi
#İran İslam Cumhuriyeti
#Sürgün Siyasetçi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.