Piyasalarda savaş alarmı! Altın yükselişini sürdürüyor: İşte 3 Mart 2026 güncel altın fiyatları

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı savaşın 4. günü. Orta Doğu'da tansiyon bir an olsun düşmezken, piyasalarda da savaş alarmı verildi. Petrol fiyatları fırladı, altın yükselişe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 3 Mart 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 7.582,81
Gram Altın Satış: 7.583,95
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 12.323,00
Çeyrek Altın Satış: 12.573,00
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 24.646,00
Yarım Altın Satış: 25.130,00
ONS ALTIN
Alış: 5.360,70
Satış: 5.361,41
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 6.870,95
22 Ayar Bilezik Satış: 6.967,33