Piyasalarda savaş alarmı! Altın yükselişini sürdürüyor: İşte 3 Mart 2026 güncel altın fiyatları

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı savaşın 4. günü. Orta Doğu'da tansiyon bir an olsun düşmezken, piyasalarda da savaş alarmı verildi. Petrol fiyatları fırladı, altın yükselişe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 3 Mart 2026 altın fiyatları...